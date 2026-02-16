Сырные палочки из слоеного теста – сытное блюдо, которым можно смаковать и как перекус и как дополнение к супу или мясной нарезке, сообщает Рrzyslij przepis. Минимум ингредиентов, несколько простых шагов – и за считанные минуты на столе появляется хрустящая, ароматная выпечка.
Как приготовить творожные палочки?
- Время: 20 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 275 граммов слоеного теста;
– 100 граммов желтого сыра;
– 1 яйцо;
– соль, мак и тмин по вкусу.
Замечательное блюдо / Фото Przyslij przepis
Приготовление:
- Натрите сыр на терке с крупными отверстиями.
- Слоеное тесто разверните, смажьте взбитым яйцом и равномерно посыпьте натертым сыром по всей поверхности. С помощью ножа или колесика для пиццы разрежьте тесто пополам по узкой стороне, а затем нарежьте на тонкие полоски.
- Выложите сформированные палочки на противень, застеленный пергаментной бумагой, оставляя между ними примерно 1 сантиметр расстояния. Сверху смажьте желтком и посыпьте маком, тмином или солью.
- Выпекайте при температуре 180 градусов в течение 13 – 15 минут до золотистой корочки.
Какой сыр хорошо плавится?
Хорошо плавятся те сыры, в которых достаточно влаги и жира и нет слишком длительной выдержки, пишет Beszamel. Они равномерно тают и не расслаиваются. Моцарелла – безоговорочный лидер, если нужна "тягучесть".
Она плавится мягко, не выделяет лишней жидкости и не перебивает вкус других ингредиентов. Гауда и эдам также хорошо ведут себя под температурой. Дают нежную кремовую структуру без резкого запаха.
Чедер плавится немного иначе – быстрее, активнее, с насыщенным вкусом. Сулугуни и бри тоже тают красиво, но имеют свои нюансы. Сулугуни дает плотную текстуру и легкую соленость. Бри плавится деликатно и подходит для запекания.
