Если захочется полакомиться чем-то вкусненьким и красивым – лучшей опции за "Красный бархат" просто нет. А чтобы все прошло легко, стоит воспользоваться рецептом из инстаграма ev.malinevska.
Кстати На молоке и кефире блины жарит только "старая школа": какой ингредиент подарит идеальную текстуру
Как сделать печенье "Красный бархат"?
- Время: 1 час
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 100 граммов сливочного масла;
– 50 граммов коричневого сахара;
– 80 граммов белого сахара;
– 10 граммов ванильного сахара;
– 1 яйцо;
– 1 столовая ложка какао;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– 200 – 250 граммов муки;
– щепотка красного красителя;
крем:
– 80 граммов крем-сыра;
– 100 миллилитров сливок;
– 2 столовые ложки сахарной пудры.
Красивое печенье, которое не требует усилий: видео
Приготовление:
- Сначала соедините растопленное сливочное масло с сахаром, тщательно растирая массу до однородности. После этого введите в смесь яйцо и добавьте пищевой краситель насыщенного красного цвета.
- Следующим этапом постепенно всыпайте сухие ингредиенты: просеянную муку, разрыхлитель и какао-порошок.
- Замесите тесто так, чтобы оно держало форму, оставаясь при этом мягким и слегка липким.
- Сформированное печенье выложите на застеленный пергаментом противень, обязательно оставляя промежутки около пяти сантиметров, поскольку выпечка будет расти.
- Отправляйте в духовку, разогретую до 170 градусов, примерно на 10 – 12 минут.
- Очень важно не трогать печенье сразу после выпекания, ему нужно полностью остыть на противне, чтобы стабилизироваться.
- Взбейте охлажденный крем-сыр со сливками и сахарной пудрой до устойчивых пиков.
- С помощью кондитерского мешка украсьте каждое печенье кремовой шапочкой и добавьте финальный штрих в виде сублимированных ягод для легкой кислинки и эстетического вида.
Почему сливочный сыр должен быть охлажденным?
Использование охлажденного крем-сыра – это не просто рекомендация, а ключевое условие для получения стабильной и густой текстуры крема. Главная причина заключается в физических свойствах молочных жиров, которые являются основой этого продукта, рассказывает Onet.
Когда крем-сыр холодный, жиры в его составе находятся в твердом состоянии. Во время взбивания миксер насыщает массу пузырьками воздуха, а твердая структура жира создает прочный каркас, который эти пузырьки удерживает.
Если же творог будет комнатной температуры, жиры станут слишком мягкими или даже начнут таять от трения венчиков. В таком случае каркас получится слабым, воздух быстро выйдет, и вместо пышного крема вы получите жидкую массу, которая не будет держать форму на печенье или торте.
Что вкусного приготовить?
Легендарный пирог "Госпожа Валевская" никогда не теряет актуальности.
А торт "Рафаэлло" станет идеальным дополнением ко дню Валентина.