"Рафаэлло" – это всегда о романтическом настроении и особых воспоминаниях. А с рецептом от победительницы "МастерШеф" Валерии Матрохиной даже не придется прилагать к этому много усилий.

Как приготовить вафельный торт "Рафаэлло"?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 8

Ингредиенты:

– 400 граммов маскарпоне;

– 200 граммов белого сгущенного молока;

– 60 граммов кокосовой стружки;

– 60 граммов белого шоколада;

– 60 граммов жареного миндаля;

– щепотка соли;

– экстракт ванили;

– 8 – 9 вафельных коржей;

– малина или другие ягоды.

Наслаждение без лишних усилий / Фото "Вкусные рецепты"

Приготовление:

Для приготовления этого нежного десерта начните с миндаля: если орехи сырые, слегка прогрейте их на сухой сковороде до появления аромата, а затем измельчите ножом на маленькие кусочки. Для кремовой основы соедините маскарпоне со сгущенкой, всыпьте кокосовую стружку, добавьте щепотку соли для баланса вкуса, ваниль или немного ликера. Туда же отправьте подготовленный миндаль, а по желанию порцию растопленного белого шоколада, чтобы сделать вкус еще богаче. Готовый крем стоит выдержать в холодильнике примерно 15 – 20 минут, чтобы его текстура стала более плотной. После этого равномерно распределите массу густым слоем по вафельным коржам, не забывая смазать и самый верх десерта. Для декора прекрасно подойдут свежие ягоды или конфеты "Рафаэлло". Важно дать торту хорошо пропитаться, поэтому оставьте его в холоде минимум на 4 часа, а в идеале на всю ночь.

Как сохранить структуру вафель?

Если вафли размокнут, то на вкус торта это не повлияет, но он превратится в сплошную массу. Этого можно легко избежать благодаря простому секрету, рассказывает Kuchnia.

Наносить крем на вафли нужно только тогда, когда он хорошо остынет в холодильнике. Это замедлит процесс пропитки, благодаря чему вафли сохранят свой приятный хруст.

