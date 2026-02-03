Идеальные драники должны быть не только хрустящими, но и достаточно пышными. Это не всегда удается, но благодаря совету "Блик" вы всегда будете получать именно желаемый результат.
Что добавить в деруны, чтобы они были пышными?
Существует простой прием, который делает картофельные драники значительно легче и нежнее – добавление пекарских дрожжей. Во время брожения они взаимодействуют с природными сахарами картофеля и насыщают массу углекислым газом, образуя мелкие поры.
Благодаря этому тесто становится воздушным, деруны лучше и равномернее пропекаются, внутри остаются мягкими, а снаружи приобретают аппетитную хрустящую корочку.
Как бонус: исчезает сырой картофельный привкус, а аромат становится более выразительным. Пористая структура также сокращает время жарки, ведь такая масса быстрее прогревается.
А теперь наслаждаемся особым вкусом любимого блюда по рецепту портала Cookpad.
Как приготовить воздушные драники?
- Время: 1 час
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 500 граммов картофеля;
– 1 яйцо;
– пол чайной ложки соли;
– 1 чайная ложка сухих дрожжей;
– 3 – 4 столовые ложки муки;
– 50 миллилитров теплой воды или молока;
– масло для жарки.
Приготовление:
- Картофель почистите и натрите на мелкой терке. При необходимости слегка отожмите сок, но часть влаги обязательно оставьте, потому что она нужна для работы дрожжей.
- В теплой жидкости растворите дрожжи, после чего соедините их с картофелем, яйцом и солью.
- Постепенно всыпайте просеянную муку, пока тесто не станет по консистенции похожим на густую сметану.
- Не добавляйте лишней муки, иначе драники получатся "тяжелыми".
- Накройте тесто и оставьте его в теплом месте на 1 – 1,5 часа, чтобы оно поднялось и покрылось пузырьками.
- Перед жаркой осторожно перемешайте массу, выкладывайте ее ложкой на хорошо разогретую сковороду и пожарьте драники на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон.
- Благодаря дрожжам они пропекутся быстрее, чем в классическом варианте.
