Ідеальні деруни повинні бути не лише хрусткими, а й достатньо пухкими. Це не завжди вдається, але завдяки пораді "Блік" ви завжди будете отримувати саме бажаний результат.
Що додати в деруни, щоб вони були пишними?
Існує простий прийом, який робить картопляні деруни значно легшими й ніжнішими – додавання пекарських дріжджів. Під час бродіння вони взаємодіють із природними цукрами картоплі та насичують масу вуглекислим газом, утворюючи дрібні пори.
Завдяки цьому тісто стає повітряним, деруни краще й рівномірніше пропікаються, всередині залишаються м’якими, а зовні набувають апетитної хрумкої скоринки.
Як бонус: зникає сирий картопляний присмак, а аромат стає виразнішим. Пориста структура також скорочує час смаження, адже така маса швидше прогрівається.
А тепер насолоджуємо особливим смаком улюбленої страви за рецептом порталу Cookpad.
Як приготувати пухкі деруни?
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 500 грамів картоплі;
– 1 яйце;
– пів чайної ложки солі;
– 1 чайна ложка сухих дріжджів;
– 3 – 4 столові ложки борошна;
– 50 мілілітрів теплої води або молока;
– олія для смаження.
Приготування:
- Картоплю почистіть і натріть на дрібній тертці. За потреби злегка відтисніть сік, але частину вологи обов’язково залиште, бо вона потрібна для роботи дріжджів.
- У теплій рідині розчиніть дріжджі, після чого з’єднайте їх із картоплею, яйцем і сіллю.
- Поступово всипайте просіяне борошно, поки тісто не стане за консистенцією схожим на густу сметану.
- Не додавайте зайвого борошна, інакше деруни вийдуть "важкими".
- Накрийте тісто й залиште його в теплому місці на 1 – 1,5 години, щоб воно піднялося та вкрилося бульбашками.
- Перед смаженням обережно перемішайте масу, викладайте її ложкою на добре розігріту сковороду та посмажте деруни на середньому вогні до золотистої скоринки з обох боків.
- Завдяки дріжджам вони пропечуться швидше, ніж у класичному варіанті.
