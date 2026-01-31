Є 3 особливі акценти, які зроблять ваш борщ оригінальним та неперевершеним. Що варто додати у страву, аби всі були від неї у захваті – розповідає Shuba.

Читайте також Салат з "Мівіною" як смак молодості: нагадуємо рецепт, який рятував багато разів

Що варто додати у борщ?

Чорнослив

Серед нестандартних інгредієнтів для борщу варто звернути увагу на чорнослив. Його часто недооцінюють – і цілком дарма. Він надає страві легкого копченого відтінку та делікатної кислинки, що чудово підкреслює смак м’ясного бульйону й буряка.

Перед додаванням сухофрукт слід замочити в теплій воді приблизно на 15 хвилин, після чого добре промити. Класти чорнослив краще наприкінці варіння, коли картопля вже майже м’яка. Достатньо кількох штучок на каструлю борщу, інакше інші смаки просто не відчуватимуться.

Улюблена страва буде ще смачнішою / Фото Pixabay

Гармонія кислого та солодкого

Важливою деталлю у приготуванні борщу є гармонія між солодкими та кислими нотами. Щоб овочі повністю розкрили свій смак, достатньо додати трохи цукру або натурального меду.

Цукор зазвичай кладуть наприкінці варіння, щоб зберегти насичений колір і пом’якшити кислотність томатів. Мед вводять за кілька хвилин до готовності, аби не втратити його ніжний аромат. Такий штрих робить смак глибшим і більш виразним.

Заправка на основі сала та часнику

Фінальним акцентом, що робить борщ по-справжньому насиченим, є класична заправка з сала та часнику. Саме вона надає страві характерної густоти й виразного аромату, розповідає Cookarama.

Сало можна розтерти з часником до пастоподібного стану або підрум’янити до шкварок, додавши часник наприкінці смаження. Отриману суміш кладуть у борщ приблизно за 10 хвилин до завершення приготування.

Після цього страві обов’язково потрібно дати настоятися під кришкою не менше 30 хвилин, щоб смак став цілісним і збалансованим.

Чим потішити близьких?