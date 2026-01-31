Есть 3 особые акценты, которые сделают ваш борщ оригинальным и непревзойденным. Что стоит добавить в блюдо, чтобы все были от него в восторге – рассказывает Shuba.

Что стоит добавить в борщ?

Чернослив

Среди нестандартных ингредиентов для борща стоит обратить внимание на чернослив. Его часто недооценивают – и совершенно зря. Он придает блюду легкий копченый оттенок и деликатную кислинку, что прекрасно подчеркивает вкус мясного бульона и свеклы.

Перед добавлением сухофрукт следует замочить в теплой воде примерно на 15 минут, после чего хорошо промыть. Класть чернослив лучше в конце варки, когда картофель уже почти мягкий. Достаточно нескольких штучек на кастрюлю борща, иначе другие вкусы просто не будут ощущаться.

Любимое блюдо будет еще вкуснее / Фото Pixabay

Гармония кислого и сладкого

Важной деталью в приготовлении борща является гармония между сладкими и кислыми нотами. Чтобы овощи полностью раскрыли свой вкус, достаточно добавить немного сахара или натурального меда.

Сахар обычно кладут в конце варки, чтобы сохранить насыщенный цвет и смягчить кислотность томатов. Мед вводят за несколько минут до готовности, чтобы не потерять его нежный аромат. Такой штрих делает вкус более глубоким и выразительным.

Заправка на основе сала и чеснока

Финальным акцентом, что делает борщ по-настоящему насыщенным, является классическая заправка из сала и чеснока. Именно она придает блюду характерной густоты и выразительного аромата, рассказывает Cookarama.

Сало можно растереть с чесноком до пастообразного состояния или подрумянить до шкварок, добавив чеснок в конце жарки. Полученную смесь кладут в борщ примерно за 10 минут до завершения приготовления.

После этого блюду обязательно нужно дать настояться под крышкой не менее 30 минут, чтобы вкус стал цельным и сбалансированным.

Чем порадовать близких?