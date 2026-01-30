Салат с лапшой быстрого приготовления позволяет вкусно и сытно поесть, не тратя ни денег, ни усилий. Это идеальное решение даже сейчас, когда колдовать у плиты может даже не быть возможности, рассказывает ютуб-канал "Невероятно просто и вкусно".

Как приготовить "Студенческий" салат?

Время: 10 минут

Порций: 4

Ингредиенты:

– 3 пачки лапши быстрого приготовления;

– 2 пачки специй, которые идут в упаковке;

– 6 вареных яиц;

– 300 – 400 граммов вареного куриного филе;

– 100 граммов копченого сыра;

– 1 банка консервированной кукурузы;

– майонез, соль и перец по вкусу.

Окунаемся в ностальгию без затрат: видео

Приготовление:

Лапшу варим по инструкции на упаковке. Лучше немного ее измельчить, для салата это будет хорошим решением. Остальные ингредиенты нарезаем мелким кубиком. Смешиваем все ингредиенты, солим и перчим по вкусу. Вот и все – погружаемся в ностальгию.

Как правильно варить филе на салат?

В студенческие годы большинство из нас просто бросали филе в кипяток и варили до готовности. Но теперь вы способны на лучший вкус, рассказывает Fajne gotowanie.

В кипяток стоит не просто добавить специи, а еще и проварить лук и морковь. Так вы получите бульон, который сохранит сочность курочки.

