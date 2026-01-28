Рецепты из 90-х – это всегда об умении создать просто удивительную вкусовую гармонию из самых простых ингредиентов. Вкусно и бюджетно – это сочетание, которое никогда не теряет актуальности, рассказывает портал "Господинька".

Читайте также Превосходит "Мимозу" во всем: как приготовить "Киевский" салат

Как приготовить закуску из соленых огурцов?

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 2 соленых огурца;

– 3 вареных яйца;

– 1 пучок зеленого лука;

– 1 пучок укропа;

заправка:

– 3 столовые ложки растительного масла;

– 1/2 столовой ложки бальзамического уксуса;

– 1 чайная ложка чеснока;

– 1 чайная ложка горчицы;

– соль и перец по вкусу.

Несколько минут – и шедевр уже на столе / Фото "Колижанка"



Приготовление:

Огурцы нарезаем кубиком, яйца натираем, зелень измельчаем. Все смешиваем. Смешиваем все ингредиенты для заправки и еще раз все хорошо перемешиваем. Подаем с любимым хлебом, лучше всего закуска подходит с гренками.

Как варить яйца на намазку?

Секрет идеальной намазки – в правильно сваренных яйцах. Вариант "вкрутую" прекрасно сработает, но можно поступить иначе, советует Kuchnia.

Варите яйца ровно 7 минут – так желтки будут твердыми, но не "забитыми". Они придадут намазке нежности, что сделает ее более вкусной.

Что еще вкусного приготовить?