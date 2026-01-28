Рецепты из 90-х – это всегда об умении создать просто удивительную вкусовую гармонию из самых простых ингредиентов. Вкусно и бюджетно – это сочетание, которое никогда не теряет актуальности, рассказывает портал "Господинька".
Как приготовить закуску из соленых огурцов?
- Время: 10 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 2 соленых огурца;
– 3 вареных яйца;
– 1 пучок зеленого лука;
– 1 пучок укропа;
заправка:
– 3 столовые ложки растительного масла;
– 1/2 столовой ложки бальзамического уксуса;
– 1 чайная ложка чеснока;
– 1 чайная ложка горчицы;
– соль и перец по вкусу.
Несколько минут – и шедевр уже на столе / Фото "Колижанка"
Приготовление:
- Огурцы нарезаем кубиком, яйца натираем, зелень измельчаем. Все смешиваем.
- Смешиваем все ингредиенты для заправки и еще раз все хорошо перемешиваем.
- Подаем с любимым хлебом, лучше всего закуска подходит с гренками.
Как варить яйца на намазку?
Секрет идеальной намазки – в правильно сваренных яйцах. Вариант "вкрутую" прекрасно сработает, но можно поступить иначе, советует Kuchnia.
Варите яйца ровно 7 минут – так желтки будут твердыми, но не "забитыми". Они придадут намазке нежности, что сделает ее более вкусной.
