Пирог на заварке – замечательная находка, когда из ингредиентов только все самое простое, а времени не так много. Но не стоит переживать, жертвовать вкусом точно не придется, рассказывает Cookpad.
Как приготовить "чайный" пирог?
- Время: 1 час
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 300 граммов муки;
– 200 миллилитров крепкого чая;
– 170 граммов варенья;
– 180 граммов сахара;
– 1 яйцо;
– 2 столовые ложки растительного масла;
– 1 чайная ложка соды.
Воздушный пирог без затрат / Фото "Вкусные и простые рецепты"
Приготовление:
- Заварите крепкий черный чай и дайте ему немного остыть.
- Яйцо взбейте с сахаром до пышной массы, тонкой струйкой влейте горячую заварку, постоянно помешивая.
- Добавьте масло и варенье, перемешайте до однородности.
- Частями всыпьте просеянную муку, замесите полужидкое тесто, в конце добавьте соду или разрыхлитель. Тесто должно быть текучим, как на шарлотку.
- Вылейте в форму и выпекайте при 180 градусах 30 – 40 минут до готовности.
- Готовый пирог остудите и, по желанию, посыпьте сахарной пудрой.
Почему пирог на заварке особенный?
Цвет и структура – первое, что вас поразит. Также этот пирог получается влажным. поэтому не крошится, как бисквиты, советует портал Kuchnia.
Кроме того, заварка – замечательный усилитель вкуса. Поэтому чайный пирог – это не просто легко и дешево, но и насыщенные впечатления.
