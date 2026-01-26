Пирог на заварке – замечательная находка, когда из ингредиентов только все самое простое, а времени не так много. Но не стоит переживать, жертвовать вкусом точно не придется, рассказывает Cookpad.

Как приготовить "чайный" пирог?

  • Время: 1 час
  • Порций: 6

Ингредиенты:
– 300 граммов муки;
– 200 миллилитров крепкого чая;
– 170 граммов варенья;
– 180 граммов сахара;
– 1 яйцо;
– 2 столовые ложки растительного масла;
– 1 чайная ложка соды.

Чайный пирог с бананами на сковороде

Воздушный пирог без затрат / Фото "Вкусные и простые рецепты"

Приготовление:

  1. Заварите крепкий черный чай и дайте ему немного остыть.
  2. Яйцо взбейте с сахаром до пышной массы, тонкой струйкой влейте горячую заварку, постоянно помешивая.
  3. Добавьте масло и варенье, перемешайте до однородности.
  4. Частями всыпьте просеянную муку, замесите полужидкое тесто, в конце добавьте соду или разрыхлитель. Тесто должно быть текучим, как на шарлотку.
  5. Вылейте в форму и выпекайте при 180 градусах 30 – 40 минут до готовности.
  6. Готовый пирог остудите и, по желанию, посыпьте сахарной пудрой.

Почему пирог на заварке особенный?

Цвет и структура – первое, что вас поразит. Также этот пирог получается влажным. поэтому не крошится, как бисквиты, советует портал Kuchnia.

Кроме того, заварка – замечательный усилитель вкуса. Поэтому чайный пирог – это не просто легко и дешево, но и насыщенные впечатления.

