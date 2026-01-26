Пиріг на заварці – чудова знахідка, коли з інгредієнтів лише все найпростіше, а часу не так багато. Але не варто переживати, жертвувати смаком точно не доведеться, розповідає Cookpad.
До теми Пиріг з бананами на пательні: величезна порція задоволення за кілька хвилин
Як приготувати "чайний" пиріг?
- Час: 1 година
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 300 грамів борошно;
– 200 мілілітрів міцного чаю;
– 170 грамів варення;
– 180 грамів цукру;
– 1 яйце;
– 2 столові ложки олії;
– 1 чайна ложка соди.
Повітряний пиріг без витрат / Фото "Смачні і прості рецепти"
Приготування:
- Заваріть міцний чорний чай й дайте йому трохи охолонути.
- Яйце збийте з цукром до пишної маси, тонкою цівкою влийте гарячу заварку, постійно помішуючи.
- Додайте олію та варення, перемішайте до однорідності.
- Частинами всипте просіяне борошно, замісіть напіврідке тісто, наприкінці додайте соду або розпушувач. Тісто має бути текучим, як на шарлотку.
- Вилийте у форму й випікайте при 180 градусах 30 – 40 хвилин до готовності.
- Готовий пиріг остудіть і, за бажанням, посипте цукровою пудрою.
Чому пиріг на заварці особливий?
Колір та структура – перше, що вас вразить. Також цей пиріг виходить вологим. тому не кришиться, як бісквіти, радить портал Kuchnia.
Окрім того, заварка – чудовий підсилювач смаку. Тому чайний пиріг – це не просто легко та дешево, а й насичені враження.
Що ще приготувати?
Смачний торт можна зробити без духовки за 15 хвилин.
А ще вам точно треба спробувати млинці "Три склянки".