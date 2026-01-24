Быстрые пироги на сковороде – прекрасная альтернатива походу в кафе или кондитерский отдел. Они просты в приготовлении и не требуют требовательных ингредиентов, рассказывает 24 Канал со ссылкой на TikTok anny.cooking.
Как приготовить банановый пирог на сковороде?
- Время: 20 минут
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 1 яйцо;
– 10 граммов ванильного сахара;
– 2 столовые ложки сахара;
– 50 граммов гхи;
– 100 миллилитров молока;
– 4 столовые ложки муки;
– 5 граммов разрыхлителя;
– 4 – 5 бананов.
Готовим вкусный пирог за считанные минуты: видео
Приготовление:
- Сковороду застилаем пергаментом, смазываем маслом и посыпаем ванильным сахаром.
- Бананы нарезаем полосками и выкладываем на сковородку.
- Взбиваем яйца с сахаром, добавляем муку с разрыхлителем, выливаем тесто на бананы.
- Накрываем сковородку крышкой и готовим на маленьком огне 15 минут.
- Переворачиваем и наслаждаемся.
Какие бананы выбрать для пирога?
Идеальный выбор – желтые бананы, которые уже слегка покрылись коричневыми пятнышками. Это означает, что крахмал уже начал превращаться в сахар – именно то, что надо для вкусности, советует Kobieta.
Избегайте зеленых или идеально желтых бананов. Из-за них пирог будет пресным и с травянистым привкусом.
Что еще приготовить?
