Быстрые пироги на сковороде – прекрасная альтернатива походу в кафе или кондитерский отдел. Они просты в приготовлении и не требуют требовательных ингредиентов, рассказывает 24 Канал со ссылкой на TikTok anny.cooking.

Как приготовить банановый пирог на сковороде?

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 1 яйцо;

– 10 граммов ванильного сахара;

– 2 столовые ложки сахара;

– 50 граммов гхи;

– 100 миллилитров молока;

– 4 столовые ложки муки;

– 5 граммов разрыхлителя;

– 4 – 5 бананов.

Готовим вкусный пирог за считанные минуты: видео

Приготовление:

Сковороду застилаем пергаментом, смазываем маслом и посыпаем ванильным сахаром. Бананы нарезаем полосками и выкладываем на сковородку. Взбиваем яйца с сахаром, добавляем муку с разрыхлителем, выливаем тесто на бананы. Накрываем сковородку крышкой и готовим на маленьком огне 15 минут. Переворачиваем и наслаждаемся.

Какие бананы выбрать для пирога?

Идеальный выбор – желтые бананы, которые уже слегка покрылись коричневыми пятнышками. Это означает, что крахмал уже начал превращаться в сахар – именно то, что надо для вкусности, советует Kobieta.

Избегайте зеленых или идеально желтых бананов. Из-за них пирог будет пресным и с травянистым привкусом.

