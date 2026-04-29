Нежные булочки – это всегда хорошая идея, а когда они состоят из двух цветов и поражают эстетикой, то устоять перед ними уже просто невозможно, рассказывает TikTok prosti.rezeptu.
Как приготовить молдавские булочки?
- Время: 45 минут
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 200 миллилитров теплого молока;
– 40 граммов сахара;
– 1 яйцо;
– 7 граммов сухих дрожжей или 21 грамм влажных дрожжей;
– ваниль;
– 40 миллилитров растительного масла;
– 450 – 500 граммов муки;
– 1,5 столовой ложки какао;
– "Нутела" для начинки.
Приготовление:
- Сначала приготовьте опару: смешайте дрожжи с сахаром в теплом молоке и оставьте на 10 минут до появления пены.
- Для теста добавьте к смеси яйцо, масло, ваниль и постепенно всыпайте муку, замешивая мягкую и эластичную массу.
- Затем разделите тесто пополам, в одну часть вмешайте какао для цвета, накройте обе заготовки и оставьте подниматься в тепле на час.
- Сформируйте булочки, дайте им еще немного подойти, смажьте молоком для блеска и выпекайте при 180 градусах около 20 минут.
Какие дрожжи лучшие для булочек?
Для выпекания пышных булочек лучше всего подходят свежие прессованные дрожжи, поскольку они обеспечивают тесту максимально стабильный подъем и особый "пекарский" аромат, рассказывает Akademia smaku. С ними опара получается более активной, что критически важно для сдобного теста, утяжеленного сахаром, яйцами и маслом.
Профессиональные кондитеры ценят их за надежность: свежие дрожжи способны поднять даже очень тяжелое и плотное тесто. Если же вы предпочитаете сухие дрожжи, выбирайте активные, которые требуют растворения в молоке, а не мгновенные.
