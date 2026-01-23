Пачка вафель, несколько бюджетных ингредиентов – и вкусная трапеза уже практически на столе. Как сделать быстрый шедевр без затрат – рассказывает пользовательница TikTok innakluchnik31.

Кстати Намазка из сельди на каждый день: вы будете ждать перекуса с нетерпением

Как приготовить бюджетные рыбные брызги?

  • Время: 30 минут
  • Порций: 6

Ингредиенты:
– стакан риса;
– 1 лук;
– 1 морковь;
– 1 яйцо;
– банка сардин;
– 150 граммов твердого сыра;
– 1 упаковка вафель;
– соль и перец по вкусу.

Вкусно кормим родных без затрат: видео

Приготовление:

  1. Рис варим, из моркови и лука делаем зажарку. Соединяем и хорошо перемешиваем.
  2. Добавляем тертый сыр, разминаем сардины, добавляем яйцо, солим и перчим по вкусу.
  3. Перемазываем начинкой 4 вафли, накрываем оставшимися.
  4. Нарезаем на порционные треугольнички.
  5. Смачиваем в яйце и обжариваем до золотистости.

Как правильно варить рис?

Рис надо хорошо промыть несколько раз. Если избежать этого шага – а так часто делают – он будет очень липким, рассказывает Aldi.

Далее надо залить рис водой в пропорции 1:1,5 и не трогать, пока вода не испарится. Так вы получите идеальный гарнир, который можно использовать в других блюдах.

Что стоит попробовать?