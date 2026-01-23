Пачка вафель, несколько бюджетных ингредиентов – и вкусная трапеза уже практически на столе. Как сделать быстрый шедевр без затрат – рассказывает пользовательница TikTok innakluchnik31.
Как приготовить бюджетные рыбные брызги?
- Время: 30 минут
- Порций: 6
Ингредиенты:
– стакан риса;
– 1 лук;
– 1 морковь;
– 1 яйцо;
– банка сардин;
– 150 граммов твердого сыра;
– 1 упаковка вафель;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Рис варим, из моркови и лука делаем зажарку. Соединяем и хорошо перемешиваем.
- Добавляем тертый сыр, разминаем сардины, добавляем яйцо, солим и перчим по вкусу.
- Перемазываем начинкой 4 вафли, накрываем оставшимися.
- Нарезаем на порционные треугольнички.
- Смачиваем в яйце и обжариваем до золотистости.
Как правильно варить рис?
Рис надо хорошо промыть несколько раз. Если избежать этого шага – а так часто делают – он будет очень липким, рассказывает Aldi.
Далее надо залить рис водой в пропорции 1:1,5 и не трогать, пока вода не испарится. Так вы получите идеальный гарнир, который можно использовать в других блюдах.
