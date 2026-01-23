Современный ритм жизни предполагает много хлопот, поэтому не нужно добавлять себе лишних забот еще и на кухне. Этот салат – замечательная находка, которая станет вашим будничным источником энергии, рассказывает TikTok air.hrum.
К теме Посыпьте этим сковородку, чтобы картофель не прилипал: секрет опытных кулинаров
Как сделать салат из запеченной свеклы?
- Время: 10 минут + запекание свеклы
- Порций: 4
Ингредиенты:
– запеченная свекла;
– консервированная кукуруза;
– зелёный лук;
заправка:
– сметана;
– горчица в зернах;
– соль и перец по вкусу.
Готовим салат, который приятно удивит: видео
Приготовление:
- Свеклу запекаем в мультипечи при 180 градусах 50 минут. Можно также запечь ее в духовке.
- Нарезаем свеклу кубиками, смешиваем с кукурузой и луком.
- Смешиваем все ингредиенты для заправки и заправляем салат.
Какую свеклу выбирать для салата?
Лучше отдать предпочтение малым или средним плодам. Выбирайте свеклу круглой формы – продолговатые бывают менее сладкими, рассказывает Haps.
Если покупаете свеклу на рынке, посмотрите на ее срез. Чем он темнее – тем слаще на вкус.
Что вкусного приготовить?
Если захочется начать день ярко – в этом поможет роскошный завтрак с блинами.
А еще вам точно понравится домашняя вареная колбаса.