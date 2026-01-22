Блины – это всегда хорошая идея. Добавляем сыр, колбасу и зелень – и можно покорять любые вершины. Сохраняйте рецепт с TikTok vivien_kb и наслаждайтесь началом дня.
Как приготовить вкусный завтрак?
- Время: 25 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 3 яйца;
– 1 чайная ложка соли;
– 1 столовая ложка сахара;
– 300 миллилитров молока;
– 100 граммов кукурузной муки;
– 50 миллилитров растительного масла;
– 100 граммов сыра;
– 100 граммов колбасы;
– 2 – 3 столовые ложки зелени.
Готовим завтрак для хорошего начала дня: видео
Приготовление:
- Взбейте яйца с солью и сахаром, влейте молоко и постепенно всыпайте муку, тщательно перемешивая до однородной консистенции.
- Добавьте еще немного молока и масло, снова перемешайте.
- Добавьте натертый сыр, нарезанную колбасу и измельченную зелень, осторожно смешайте.
- Жарьте на хорошо разогретой сковороде до румяной золотистой корочки с обеих сторон.
Можно ли использовать обычную муку?
Вполне, блюдо от этого совершенно не пострадает. Но кукурузная мука даст вам несколько преимуществ, рассказывает Smakosze.
В ней нет глютена, поэтому блины получатся более диетическими и хрустящими. А еще они меньше будут впитывать масло – это понравится каждой хозяйке.
