Млинці – це завжди гарна ідея. Додаємо сир, ковбасу та зелень – і можна підкорювати будь-які вершини. Зберігайте рецепт з TikTok vivien_kb та насолоджуйтеся початком дня.

Цікаво Домашня варена ковбаса без магазинних добавок: виходить з першого разу

Як приготувати смачний сніданок?

  • Час: 25 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти:
– 3 яйця;
– 1 чайна ложка солі;
– 1 столова ложка цукру;
– 300 мілілітрів молока;
– 100 грамів кукурудзяного борошна;
– 50 мілілітрів олії;
– 100 грамів сиру;
– 100 грамів ковбаси;
– 2 – 3 столові ложки зелені.

Готуємо сніданок для гарного початку дня: відео

Приготування:

  1. Збийте яйця з сіллю та цукром, влийте молоко й поступово всипайте борошно, ретельно перемішуючи до однорідної консистенції.
  2. Додайте ще трохи молока та олію, знову перемішайте.
  3. Додайте натертий сир, нарізану ковбасу й подрібнену зелень, обережно змішайте.
  4. Смажте на добре розігрітій сковороді до рум’яної золотистої скоринки з обох боків.

Чи можна використати звичайне борошно?

Цілком, страва від цього абсолютно не постраждає. Але кукурудзяне борошно дасть вам кілька переваг, розповідає Smakosze.

В ньому немає глютену, тому млинці вийдуть більш дієтичними та хрусткими. А ще вони менше вбиратимуть олію – це сподобається кожній господині.

Що смачненького приготувати?