Млинці – це завжди гарна ідея. Додаємо сир, ковбасу та зелень – і можна підкорювати будь-які вершини. Зберігайте рецепт з TikTok vivien_kb та насолоджуйтеся початком дня.

Як приготувати смачний сніданок?

Час : 25 хвилин

: 25 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 3 яйця;

– 1 чайна ложка солі;

– 1 столова ложка цукру;

– 300 мілілітрів молока;

– 100 грамів кукурудзяного борошна;

– 50 мілілітрів олії;

– 100 грамів сиру;

– 100 грамів ковбаси;

– 2 – 3 столові ложки зелені.

Приготування:

Збийте яйця з сіллю та цукром, влийте молоко й поступово всипайте борошно, ретельно перемішуючи до однорідної консистенції. Додайте ще трохи молока та олію, знову перемішайте. Додайте натертий сир, нарізану ковбасу й подрібнену зелень, обережно змішайте. Смажте на добре розігрітій сковороді до рум’яної золотистої скоринки з обох боків.

Чи можна використати звичайне борошно?

Цілком, страва від цього абсолютно не постраждає. Але кукурудзяне борошно дасть вам кілька переваг, розповідає Smakosze.

В ньому немає глютену, тому млинці вийдуть більш дієтичними та хрусткими. А ще вони менше вбиратимуть олію – це сподобається кожній господині.

Що смачненького приготувати?