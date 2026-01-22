Млинці – це завжди гарна ідея. Додаємо сир, ковбасу та зелень – і можна підкорювати будь-які вершини. Зберігайте рецепт з TikTok vivien_kb та насолоджуйтеся початком дня.
Як приготувати смачний сніданок?
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 3 яйця;
– 1 чайна ложка солі;
– 1 столова ложка цукру;
– 300 мілілітрів молока;
– 100 грамів кукурудзяного борошна;
– 50 мілілітрів олії;
– 100 грамів сиру;
– 100 грамів ковбаси;
– 2 – 3 столові ложки зелені.
Готуємо сніданок для гарного початку дня: відео
Приготування:
- Збийте яйця з сіллю та цукром, влийте молоко й поступово всипайте борошно, ретельно перемішуючи до однорідної консистенції.
- Додайте ще трохи молока та олію, знову перемішайте.
- Додайте натертий сир, нарізану ковбасу й подрібнену зелень, обережно змішайте.
- Смажте на добре розігрітій сковороді до рум’яної золотистої скоринки з обох боків.
Чи можна використати звичайне борошно?
Цілком, страва від цього абсолютно не постраждає. Але кукурудзяне борошно дасть вам кілька переваг, розповідає Smakosze.
В ньому немає глютену, тому млинці вийдуть більш дієтичними та хрусткими. А ще вони менше вбиратимуть олію – це сподобається кожній господині.
