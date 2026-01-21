Апетитні пиріжки завжди приходять на допомогу у складну хвилину. Не потрібно нічого вигадувати – просто змішуємо і смажимо, розповідає портал Cookpad.

Як швидко приготувати пиріжки?

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 400 грамів кисломолочного сиру;

– 3 варені яйця;

– 70 грамів твердого сиру;

– 70 грамів зелені;

– 2 сирі яйця;

– 4 столові ложки борошна;

– сіль до смаку.

Приготування:

Змішуємо кисломолочний сир із натертими вареними яйцями, твердим сиром, дрібно січеною зеленню, борошном, сирими яйцями та сіллю до однорідної маси. Із готової суміші ліпимо пиріжки та обсмажуємо їх на добре розігрітій сковороді з обох боків до рум’яної скоринки. Можна подавати пиріжки зі сметаною – так вони смачніші.

Як вибрати якісний кисломолочний сир?

Колір сиру повинен бути білим або злегка кремова. Якщо жирність продукту висока, тоді допускається жовтий відтінок, але зазвичай це ознака псування продукти, розповідає Haps.

Ще один найлегший параметр – запах. Якщо ви купуєте сир "з рук" – ви легко можете переконатися у свіжості продукту.

