Сельдь – это не только замечательный ингредиент для салатов, но и невероятная основа для намазок. Добавляем несколько акцентов – и перекус станет одним из лучших моментов вашего дня, рассказывает инстаграм thefoodhub.by_ilona.

К теме Ленивые вареники с творогом за минуты: завтрак, который вы оцените

Как приготовить намазку из сельди?

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 5

Ингредиенты:

– 2 сельди Матиас;

– 1 большая морковь;

– 100 граммов плавленого сыра;

– 50 граммов сливочного масла.

Готовим вкусный перекус: видео

Приготовление:

Морковь хорошо вымойте и отварите до мягкости. Дайте остыть и почистите от кожуры. Сельдь почистите от кожуры и костей, филе нарежьте небольшими кусками для удобства дальнейшего измельчения. Подготовленные ингредиенты пропустите через мясорубку. Блендер лучше не использовать, потому что масса получится слишком пастообразной. Если мясорубки нет, нарежьте все очень мелко ножом. По вкусу добавьте немного черного молотого перца. Соль обычно не нужна, ведь сельдь уже достаточно соленая. Готовую намазку лучше поставить на несколько часов в холодильник, чтобы все ингредиенты хорошо соединились.

Как выбрать сельдь?

Хорошо осмотрите шкурку, чтобы на ней не было желтых пятен. Они обычно свидетельствуют об окислении и начале порчи рыбы, рассказывает Pysznosci.

Если покупаете рыбу в рассоле, то он должен быть прозрачным и без слизи. Если в запахе чувствуется кислинка – покупать такую рыбу не стоит.

Что вкусного приготовить?