Нет ничего проще, чем насладиться вкусом любимых ленивых вареников. Простые ингредиенты, минимум усилий – и уже на столе такое знакомое блюдо. рассказывает портал Cookpad.
Как приготовить ленивые вареники?
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 400 граммов творога;
– 1 яйцо;
– 2 – 3 столовые ложки сахара;
– щепотка соли;
– 3 – 4 столовые ложки муки;
– сливочное масло для подачи.
Блюдо, знакомое с детства / Фото Cookpad
Приготовление:
- В миске разомните творог до гладкой консистенции. Добавьте яйцо, сахар и щепотку соли, хорошо вымешайте.
- Постепенно подсыпайте муку, замешивая мягкое, нежное тесто, которое не липнет к рукам.
- Рабочую поверхность слегка присыпьте мукой, сформируйте из теста длинный жгут и нарежьте его небольшими кусочками.
- По желанию придайте вареникам форму шариков или ромбиков.
- Опустите заготовки в кипящую подсоленную воду.
- После всплытия проварите еще 1 – 2 минуты и осторожно выньте шумовкой.
Какой сыр выбрать?
Сыр – основной ингредиент, поэтому ему надо уделить внимание. Идеальные ленивые вареники получатся из творога средней жирности, рассказывает Shuba.
Также он должен быть умеренно сухим. Если творог будет очень влажным – вареники разлезутся.
