Нет ничего проще, чем насладиться вкусом любимых ленивых вареников. Простые ингредиенты, минимум усилий – и уже на столе такое знакомое блюдо. рассказывает портал Cookpad.

Как приготовить ленивые вареники?

  • Время: 20 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 400 граммов творога;
– 1 яйцо;
– 2 – 3 столовые ложки сахара;
– щепотка соли;
– 3 – 4 столовые ложки муки;
– сливочное масло для подачи.

Блюдо, знакомое с детства / Фото Cookpad

Приготовление:

  1. В миске разомните творог до гладкой консистенции. Добавьте яйцо, сахар и щепотку соли, хорошо вымешайте.
  2. Постепенно подсыпайте муку, замешивая мягкое, нежное тесто, которое не липнет к рукам.
  3. Рабочую поверхность слегка присыпьте мукой, сформируйте из теста длинный жгут и нарежьте его небольшими кусочками.
  4. По желанию придайте вареникам форму шариков или ромбиков.
  5. Опустите заготовки в кипящую подсоленную воду.
  6. После всплытия проварите еще 1 – 2 минуты и осторожно выньте шумовкой.

Какой сыр выбрать?

Сыр – основной ингредиент, поэтому ему надо уделить внимание. Идеальные ленивые вареники получатся из творога средней жирности, рассказывает Shuba.

Также он должен быть умеренно сухим. Если творог будет очень влажным – вареники разлезутся.

