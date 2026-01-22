Немає нічого простішого, ніж насолодитися смаком улюблених лінивих вареників. Прості інгредієнти, мінімум зусиль – і вже на столі така знайома страва. розповідає портал Cookpad.

Як приготувати ліниві вареники?

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 400 грамів кисломолочного сиру;
– 1 яйце;
– 2 – 3 столові ложки цукру;
– дрібка солі;
– 3 – 4 столові ложки борошна;
– вершкове масло для подачі.

Страва, знайома з дитинства / Фото Cookpad

Приготування:

  1. У мисці розімніть сир до гладкої консистенції. Додайте яйце, цукор і дрібку солі, добре вимішайте.
  2. Поступово підсипайте борошно, замішуючи м’яке, ніжне тісто, яке не липне до рук.
  3. Робочу поверхню злегка присипте борошном, сформуйте з тіста довгий джгут і наріжте його невеликими шматочками.
  4. За бажанням надайте вареникам форму кульок або ромбиків.
  5. Опустіть заготовки в киплячу підсолену воду.
  6. Після спливання проваріть ще 1 – 2 хвилини та обережно вийміть шумівкою.

Який сир обрати?

Сир – основний інгредієнт, тому йому треба приділити увагу. Ідеальні ліниві вареники вийдуть із сиру середньої жирності, розповідає Shuba.

Також він повинен бути помірно сухим. Якщо сир буде дуже вологим – вареники розлізуться.

