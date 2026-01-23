Оселедець – це не лише чудовий інгредієнт для салатів, а й неймовірна основа для намазок. Додаємо кілька акцентів – і перекус стане одним з найкращих моментів вашого дня, розповідає інстаграм thefoodhub.by_ilona.

Як приготувати намазку з оселедця?

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 5

Інгредієнти:

– 2 оселедці Матіас;

– 1 велика морква;

– 100 грамів плавленого сиру;

– 50 грамів вершкового масла.

Приготування:

Моркву добре вимийте та відваріть до м’якості. Дайте охолонути й почистіть від шкірки. Оселедець почистіть від шкірки та кісток, філе наріжте невеликими шматками для зручності подальшого подрібнення. Підготовлені інгредієнти пропустіть через м’ясорубку. Блендер краще не використовувати, бо маса вийде занадто пастоподібною. Якщо м’ясорубки немає, наріжте все дуже дрібно ножем. До смаку додайте трохи чорного меленого перцю. Сіль зазвичай не потрібна, адже оселедець уже достатньо солоний. Готову намазку краще поставити на кілька годин у холодильник, щоб усі інгредієнти добре поєдналися.

Як вибрати оселедець?

Добре огляньте шкірку, щоб на ній не було жовтих плям. Вони зазвичай свідчать про окислення та початок псування риби, розповідає Pysznosci.

Якщо купуєте рибу в розсолі, то він повинен бути прозорим та без слизу. Якщо у запаху відчувається кислинка – купувати таку рибу не варто.

