Паста и морепродукты создают идеальный вкусовой дуэт. Дополняем его сливочными нотками крем-сыра – и максимальный уровень удовольствия гарантирован, рассказывает TiokTok nisenitnitsia.

Как приготовить сливочную пасту со сливками и морепродуктами?

  • Время: 20 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– паста твердых сортов;
– крем-сыр;
– соль;
– итальянские травы;
– морской коктейль;
– вода из пасты.

Приготовление:

  1. Отварите пасту в подсоленной воде до состояния аль денте.
  2. Перед тем как слить воду, обязательно наберите и сохраните стакан горячего отвара.
  3. На сухую или слегка смазанную сковороду выложите морской коктейль и прогрейте его несколько минут, чтобы испарилась лишняя влага.
  4. Добавьте к морепродуктам крем-сыр, щепотку соли и итальянские травы по вкусу.
  5. Следом влейте немного оставшейся воды из пасты и тщательно все перемешайте, формируя гладкий, однородный соус.
  6. Добавьте отваренную пасту в сковороду к соусу с морепродуктами.
  7. Активно перемешайте все в течение минуты на огне, при необходимости подливая еще немного теплого отвара, чтобы крем-сыр идеально окутал каждую макаронину.