Рецепти з 90-х – це завжди про вміння створити просто дивовижну смакову гармонію з найпростіших інгредієнтів. Смачно та бюджетно – це поєднання, яке ніколи не втрачає актуальності, розповідає портал "Господинька".

Як приготувати закуску з солоних огірків?

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 солоні огірки;

– 3 варені яйця;

– 1 пучок зеленої цибулі;

– 1 пучок кропу;

заправка:

– 3 столові ложки олії;

– 1/2 столової ложки бальзамічного оцту;

– 1 чайна ложка часнику;

– 1 чайна ложка гірчиці;

– сіль та перець до смаку.

Кілька хвилин – і шедевр вже на столі / Фото "Коліжанка"



Приготування:

Огірки нарізаємо кубиком, яйця натираємо, зелень подрібнюємо. Усе змішуємо. Змішуємо усі інгредієнти для заправки і ще раз все гарно перемішуємо. Подаємо з улюбленим хлібом, найкраще закуска смакує з грінками.

Як варити яйця на намазку?

Секрет ідеальної намазки – у правильно зварених яйцях. Варіант "на круто" чудово спрацює, але можна вчинити інакше, радить Kuchnia.

Варіть яйця рівно 7 хвилин – так жовтки будуть твердими, але не "забитими". Вони додадуть намазці ніжності, що зробить її більш смачною.

