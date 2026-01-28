Рецепти з 90-х – це завжди про вміння створити просто дивовижну смакову гармонію з найпростіших інгредієнтів. Смачно та бюджетно – це поєднання, яке ніколи не втрачає актуальності, розповідає портал "Господинька".
Читайте також Перевершує "Мімозу" у всьому: як приготувати "Київський" салат
Як приготувати закуску з солоних огірків?
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2 солоні огірки;
– 3 варені яйця;
– 1 пучок зеленої цибулі;
– 1 пучок кропу;
заправка:
– 3 столові ложки олії;
– 1/2 столової ложки бальзамічного оцту;
– 1 чайна ложка часнику;
– 1 чайна ложка гірчиці;
– сіль та перець до смаку.
Кілька хвилин – і шедевр вже на столі / Фото "Коліжанка"
Приготування:
- Огірки нарізаємо кубиком, яйця натираємо, зелень подрібнюємо. Усе змішуємо.
- Змішуємо усі інгредієнти для заправки і ще раз все гарно перемішуємо.
- Подаємо з улюбленим хлібом, найкраще закуска смакує з грінками.
Як варити яйця на намазку?
Секрет ідеальної намазки – у правильно зварених яйцях. Варіант "на круто" чудово спрацює, але можна вчинити інакше, радить Kuchnia.
Варіть яйця рівно 7 хвилин – так жовтки будуть твердими, але не "забитими". Вони додадуть намазці ніжності, що зробить її більш смачною.
Що ще смачного приготувати?
Спробуйте дешевий пиріг на заварці – це шедевр за копійки.
А ще вам точно стануть у пригоді величезні пиріжки "Богатирі".