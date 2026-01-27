"Київський" салат – це вдале поєднання звичних інгредієнтів, яке утворює особливу смакову гармонію. Він схожий на "Мімозу", але є всі шанси, що ви визнаєте його перевагу, розповіла блогерка Віта Лавринчук у своєму інстаграмі.

Як приготувати салат "Київський"?

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– варена курка;

– маринована цибуля;

– натерта морква;

– смажені гриби;

– натертий білок і окремо жовток;

– майонез.

Приготування:

Змастіть дно форми тонким шаром майонезу та рівномірно розкладіть куряче філе, нарізане кубиками. Знову злегка покрийте майонезом і додайте шар подрібненої цибулі. Далі викладіть гриби, розрівняйте їх і ще раз змастіть майонезом. Поверх грибів розподіліть відварену моркву, натерту на тертці. Морквяний шар знову змастіть майонезом, після чого посипте тертими білками, а завершальним штрихом викладіть натерті жовтки.

Як варити курку на салат?

Варити курку у звичайній воді – поширена помилка. Так мʼясо виходить прісним та несмачним, розповідає портал Pysznosci.

Додайте лавровий лист, спеції та варіть курку у бульйоні на повільному вогні. Так мʼясо вийде не просто соковитим, а й насититься новими акцентами.

