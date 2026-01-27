"Київський" салат – це вдале поєднання звичних інгредієнтів, яке утворює особливу смакову гармонію. Він схожий на "Мімозу", але є всі шанси, що ви визнаєте його перевагу, розповіла блогерка Віта Лавринчук у своєму інстаграмі.

Читайте також Величезні пиріжки "Богатирі": рецепт з села, який повинен бути у кожного

Як приготувати салат "Київський"?

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– варена курка;
– маринована цибуля;
– натерта морква;
– смажені гриби;
– натертий білок і окремо жовток;
– майонез.

Готуємо оригінальний салат без витрат та зусиль: відео

Приготування:

  1. Змастіть дно форми тонким шаром майонезу та рівномірно розкладіть куряче філе, нарізане кубиками.
  2. Знову злегка покрийте майонезом і додайте шар подрібненої цибулі.
  3. Далі викладіть гриби, розрівняйте їх і ще раз змастіть майонезом.
  4. Поверх грибів розподіліть відварену моркву, натерту на тертці.
  5. Морквяний шар знову змастіть майонезом, після чого посипте тертими білками, а завершальним штрихом викладіть натерті жовтки.

Як варити курку на салат?

Варити курку у звичайній воді – поширена помилка. Так мʼясо виходить прісним та несмачним, розповідає портал Pysznosci.

Додайте лавровий лист, спеції та варіть курку у бульйоні на повільному вогні. Так мʼясо вийде не просто соковитим, а й насититься новими акцентами.

Що смачного приготувати?

  • Зберігайте підливу, яка ідеально доповнить будь-який гарнір.

  • А ще вам точно сподобається тірамісу, на приготування якого потрібно лише 10 хвилин.