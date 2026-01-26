Величезні смажені пиріжки з улюбленою начинкою стануть для ваших близьких. Це той випадок, коли з-за столу ніхто не встає, поки вони залишаються на тарілці, розповідає портал "Господинька".
Як приготувати пиріжки "Богатирі"?
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 8
Інгредієнти:
тісто:
– 1 кілограм борошна;
– 10 грамів сухих дріжджів;
– 1 столова ложка солі;
– 1 столова ложка цукру;
– 650 мілілітрів теплого молока;
– 30 мілілітрів олії;
начинка:
– половинка капусти;
– 2 цибулини;
– 1 морква;
– сіль до смаку;
– 20 грамів вершкового масла;
– олія для обсмажування.
Величезні пиріжки з простих інгредієнтів / Фото "Господинька"
Приготування:
- У мисці змішуємо всі сухі інгредієнти для тіста, потім поступово вливаємо тепле молоко і замішуємо тісто. Накриваємо та залишаємо, щоб виросло вдвічі, потім обминаємо і даємо вирости ще раз.
- Капусту дрібно шинкуємо та обсмажуємо з цибулею та морквою.
- Тісто ділимо на шматочки, розкатуємо, викладаємо начинку і защипуємо.
- Обсмажуємо в добре розігрітій олії.
Як смажити пиріжки, щоб не вбирали олію?
Стандартний секрет – додати в тісто алкоголь. На кілограм борошна треба чайна ложка коньяку або горілки, радить Beszamel.
Також важливо не лише добре розігріти олію, а й смажити лише по 2 – 3 пиріжки на раз. Багато пиріжків можуть красти температуру, через що тісто вбиратиме олію.
