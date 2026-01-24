Салат з оселедця – це не лише одна з опцій до святкового столу. Ним можна поласувати в будь-яку мить, тим паче, що готувати його можна значно швидше й легше, аніж "Шубу", розповідає портал "Господинька".

Як зробити швидкий салат з оселедця?

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти:
– 280 грамів соленого оселедця;
– 1 червона цибуля;
– 4 варені яйця;
– 200 грамів консервованого горошку;
заправка:
– 2 столові ложки сметани;
– 2 столові ложки майонезу;
– 1 чайна ложка французької гірчиці;
– сіль та перець до смаку.

Салат з оселедця
Шедевр можна зробити з найпростіших інгредієнтів / Фото "Господинька"

Приготування:

  1. Оселедець, яйця та цибулю нарізаємо дрібним кубиком.
  2. Додаємо горошок і добре перемішуємо.
  3. З'єднуємо всі інгредієнти для заправки, додаємо у салат та ще раз добре перемішуємо.

Як вибрати філе оселедця?

Найперше – форма та колір. Шматочки повинні бути цілісними, з рівними краями, чіткого сріблястого відтінку, інформує Pysznosci.

Також варто звернути увагу на розсіл. Він повинен бути прозорим без каламуті – це одна з головних ознак свіжості.

