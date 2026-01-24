Салат з оселедця – це не лише одна з опцій до святкового столу. Ним можна поласувати в будь-яку мить, тим паче, що готувати його можна значно швидше й легше, аніж "Шубу", розповідає портал "Господинька".
Як зробити швидкий салат з оселедця?
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 280 грамів соленого оселедця;
– 1 червона цибуля;
– 4 варені яйця;
– 200 грамів консервованого горошку;
заправка:
– 2 столові ложки сметани;
– 2 столові ложки майонезу;
– 1 чайна ложка французької гірчиці;
– сіль та перець до смаку.
Шедевр можна зробити з найпростіших інгредієнтів / Фото "Господинька"
Приготування:
- Оселедець, яйця та цибулю нарізаємо дрібним кубиком.
- Додаємо горошок і добре перемішуємо.
- З'єднуємо всі інгредієнти для заправки, додаємо у салат та ще раз добре перемішуємо.
Як вибрати філе оселедця?
Найперше – форма та колір. Шматочки повинні бути цілісними, з рівними краями, чіткого сріблястого відтінку, інформує Pysznosci.
Також варто звернути увагу на розсіл. Він повинен бути прозорим без каламуті – це одна з головних ознак свіжості.
