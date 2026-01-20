Так, морозиво – це не той смаколик, про який зараз усі мріють. Однак спробувати приготувати його на снігу бодай раз варто кожному. Цей рецепт став трендом — його підхопила навіть переможниця "МастерШеф" Валерія Матрохіна. Пропонуємо скористатися простим і швидким рецептом з TikTok viikkkssssss.
Як приготувати морозиво у снігу?
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 500 мілілітрів вершків 33%;
– трішки згущеного молока;
– ванілін або ванільний цукор.
Оригінальний спосіб приготувати морозиво: відео
Приготування:
- У снігу робимо заглибину і ставимо в неї залізну миску.
- Виливаємо вершки, додаємо згущене молоко та ванілін.
- Активно збиваємо кілька хвилин.
- Морозиво можна подавати в стаканчику або їсти одразу.
Чому для морозива потрібні жирні вершки?
Дуже важливо для морозива використовувати саме жирні вершки. Інакше вода в морозиві кристалізується, і воно буде несмачним, підказує Domowej roboty.
А ще жирні вершки збиваються у стійку піну. Відповідно, десерт буде не тільки смачним, а й ніжним та пишним.
