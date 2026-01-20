Так, морозиво – це не той смаколик, про який зараз усі мріють. Однак спробувати приготувати його на снігу бодай раз варто кожному. Цей рецепт став трендом — його підхопила навіть переможниця "МастерШеф" Валерія Матрохіна. Пропонуємо скористатися простим і швидким рецептом з TikTok viikkkssssss.

Як приготувати морозиво у снігу?

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 500 мілілітрів вершків 33%;
– трішки згущеного молока;
– ванілін або ванільний цукор.

Оригінальний спосіб приготувати морозиво: відео

@viikkkssssss Морозиво на снігу️ Рецепт: • 500 мл вершків 33% • згущене молоко (за смаком) • ванілін або ванільний цукор Обовʼязково спробуйте️@Олександр Трофіменко #морозиво #сніг ♬ Be My Baby - The Ronettes

Приготування:

  1. У снігу робимо заглибину і ставимо в неї залізну миску.
  2. Виливаємо вершки, додаємо згущене молоко та ванілін.
  3. Активно збиваємо кілька хвилин.
  4. Морозиво можна подавати в стаканчику або їсти одразу.

Чому для морозива потрібні жирні вершки?

Дуже важливо для морозива використовувати саме жирні вершки. Інакше вода в морозиві кристалізується, і воно буде несмачним, підказує Domowej roboty.

А ще жирні вершки збиваються у стійку піну. Відповідно, десерт буде не тільки смачним, а й ніжним та пишним.

