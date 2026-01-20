Да, мороженое – это не то лакомство, о котором сейчас все мечтают. Однако попробовать приготовить его на снегу хотя бы раз стоит каждому. Этот рецепт стал трендом - его подхватила даже победительница "МастерШеф" Валерия Матрохина. Предлагаем воспользоваться простым и быстрым рецептом из TikTok viikkkssssssss.

Кстати Домашняя вареная колбаса без магазинных добавок: получается с первого раза

Как приготовить мороженое в снегу?

  • Время: 15 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 500 миллилитров сливок 33%;
– немного сгущенного молока;
– ванилин или ванильный сахар.

Оригинальный способ приготовить мороженое: видео

@viikkkssssssss Мороженое на снегу️ Рецепт: - 500 мл сливок 33% - сгущенное молоко (по вкусу) - ванилин или ванильный сахар Обязательно попробуйте️@Александр Трофименко #мороженое #снег ♬ Be My Baby - The Ronettes

Приготовление:

  1. В снегу делаем углубление и ставим в нее железную миску.
  2. Выливаем сливки, добавляем сгущенное молоко и ванилин.
  3. Активно взбиваем несколько минут.
  4. Мороженое можно подавать в стаканчике или есть сразу.

Почему для мороженого нужны жирные сливки?

Очень важно для мороженого использовать именно жирные сливки. Иначе вода в мороженом кристаллизуется, и оно будет невкусным, подсказывает Domowej roboty.

А еще жирные сливки взбиваются в устойчивую пену. Соответственно, десерт будет не только вкусным, но и нежным и пышным.

Что еще сладенького приготовить?

  • Обязательно попробуйте этот сырник – он недаром набрал миллионы просмотров.

  • А еще вам точно понравится "Детский" торт, который покоряет даже привередливых взрослых.