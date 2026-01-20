Да, мороженое – это не то лакомство, о котором сейчас все мечтают. Однако попробовать приготовить его на снегу хотя бы раз стоит каждому. Этот рецепт стал трендом - его подхватила даже победительница "МастерШеф" Валерия Матрохина. Предлагаем воспользоваться простым и быстрым рецептом из TikTok viikkkssssssss.

Как приготовить мороженое в снегу?

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 500 миллилитров сливок 33%;

– немного сгущенного молока;

– ванилин или ванильный сахар.

Оригинальный способ приготовить мороженое: видео

Приготовление:

В снегу делаем углубление и ставим в нее железную миску. Выливаем сливки, добавляем сгущенное молоко и ванилин. Активно взбиваем несколько минут. Мороженое можно подавать в стаканчике или есть сразу.

Почему для мороженого нужны жирные сливки?

Очень важно для мороженого использовать именно жирные сливки. Иначе вода в мороженом кристаллизуется, и оно будет невкусным, подсказывает Domowej roboty.

А еще жирные сливки взбиваются в устойчивую пену. Соответственно, десерт будет не только вкусным, но и нежным и пышным.

