Этот тортик станет для вас островком уюта и удовольствия даже в самый тяжелый день. От него в восторге даже опытные хозяйки – а они видели немало вкусностей, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Господинька".

Как приготовить торт "Детский"?

Время : 1 час 10 минут

: 1 час 10 минут Порций: 8

Ингредиенты:

морковный бисквит:

– 270 граммов моркови;

– 70 граммов грецких орехов;

– 3 яйца;

– 160 граммов сахара;

– 130 миллилитров растительного масла;

– 60 граммов кокосовой стружки;

– 200 граммов муки;

– 2 разрыхлителя;

– 1/4 чайной ложки мускатного ореха;

– 1/2 чайной ложки корицы;

апельсиновый курд:

– 1 апельсин;

– 25 миллилитров лимонного сока;

– 100 граммов сахара;

– 2 яйца;

– 50 граммов сливочного масла;

крем:

– 600 граммов жирной сметаны;

– 500 граммов сливочного крем-сыра;

– 170 граммов сахарной пудры.

Колоритно и очень вкусно / Фото "Господинька"

Приготовление:

Натрите морковь на мелкой терке или измельчите в измельчителе. Отдельно измельчите орехи, не слишком мелко, чтобы они добавляли торту приятного хруста. В другой миске взбейте яйца миксером до легкой пены, постепенно добавляя сахар. Влейте масло, перемешайте и добавьте морковь, орехи и кокосовую стружку. Отдельно смешайте муку с разрыхлителем, корицей и мускатным орехом, после чего обязательно просейте смесь. Осторожно, движениями снизу вверх, введите сухие ингредиенты в тесто, чтобы оно оставалось воздушным. Разогрейте духовку до 180 градусов. Возьмите форму диаметром 18 сантиметров и застелите дно фольгой. Равномерно распределите тесто в форме и выпекайте 35 – 60 минут до готовности. Проверьте деревянной шпажкой – она должна выходить сухой. Снимите с апельсинов цедру тонким слоем, не затрагивая белой прослойки. Выжмите сок, добавьте лимонный сок, сахар и яйца. Переложите все в кастрюлю с толстым дном и варите на среднем огне, постоянно помешивая, пока масса не загустеет. Протрите курд через сито, добавьте сливочное масло и хорошо перемешайте. Охладите его в холодильнике несколько часов или оставьте на ночь, после чего переложите в кондитерский мешок. Теперь сметанно-творожный крем. Отцедите сметану через сито или марлю минимум на 8 часов, а лучше – на ночь. Соедините подготовленную сметану с крем-сыром и сахарной пудрой, взбейте миксером до густой, стабильной консистенции. Часть крема отложите для декора, остальное переложите в кондитерский мешок. Собираем торт. Нанесите на подложку немного крема, выложите корж, сформируйте кремовый бортик и заполните середину апельсиновым курдом. Повторите слои со всеми коржами. Зафиксируйте торт кольцом с ацетатной пленкой и поставьте в холодильник для стабилизации минимум на 20 минут.

Почему для десертов нужна жирная сметана?

Жирная сметана гарантирует лучшее пропитывание крема в коржи. А еще крем будет более стабильным, что важно для эстетики, подсказывает портал Kuchnia.

Еще один важный акцент – взаимодействие с сахаром. Нежирная сметана мгновенно разжижается, что очень негативно повлияет на десерт.

