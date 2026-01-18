Этот тортик станет для вас островком уюта и удовольствия даже в самый тяжелый день. От него в восторге даже опытные хозяйки – а они видели немало вкусностей, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Господинька".
Как приготовить торт "Детский"?
- Время: 1 час 10 минут
- Порций: 8
Ингредиенты:
морковный бисквит:
– 270 граммов моркови;
– 70 граммов грецких орехов;
– 3 яйца;
– 160 граммов сахара;
– 130 миллилитров растительного масла;
– 60 граммов кокосовой стружки;
– 200 граммов муки;
– 2 разрыхлителя;
– 1/4 чайной ложки мускатного ореха;
– 1/2 чайной ложки корицы;
апельсиновый курд:
– 1 апельсин;
– 25 миллилитров лимонного сока;
– 100 граммов сахара;
– 2 яйца;
– 50 граммов сливочного масла;
крем:
– 600 граммов жирной сметаны;
– 500 граммов сливочного крем-сыра;
– 170 граммов сахарной пудры.
Колоритно и очень вкусно / Фото "Господинька"
Приготовление:
- Натрите морковь на мелкой терке или измельчите в измельчителе.
- Отдельно измельчите орехи, не слишком мелко, чтобы они добавляли торту приятного хруста.
- В другой миске взбейте яйца миксером до легкой пены, постепенно добавляя сахар.
- Влейте масло, перемешайте и добавьте морковь, орехи и кокосовую стружку.
- Отдельно смешайте муку с разрыхлителем, корицей и мускатным орехом, после чего обязательно просейте смесь. Осторожно, движениями снизу вверх, введите сухие ингредиенты в тесто, чтобы оно оставалось воздушным.
- Разогрейте духовку до 180 градусов. Возьмите форму диаметром 18 сантиметров и застелите дно фольгой.
- Равномерно распределите тесто в форме и выпекайте 35 – 60 минут до готовности.
- Проверьте деревянной шпажкой – она должна выходить сухой.
- Снимите с апельсинов цедру тонким слоем, не затрагивая белой прослойки. Выжмите сок, добавьте лимонный сок, сахар и яйца.
- Переложите все в кастрюлю с толстым дном и варите на среднем огне, постоянно помешивая, пока масса не загустеет.
- Протрите курд через сито, добавьте сливочное масло и хорошо перемешайте. Охладите его в холодильнике несколько часов или оставьте на ночь, после чего переложите в кондитерский мешок.
- Теперь сметанно-творожный крем. Отцедите сметану через сито или марлю минимум на 8 часов, а лучше – на ночь.
- Соедините подготовленную сметану с крем-сыром и сахарной пудрой, взбейте миксером до густой, стабильной консистенции.
- Часть крема отложите для декора, остальное переложите в кондитерский мешок.
- Собираем торт. Нанесите на подложку немного крема, выложите корж, сформируйте кремовый бортик и заполните середину апельсиновым курдом. Повторите слои со всеми коржами.
- Зафиксируйте торт кольцом с ацетатной пленкой и поставьте в холодильник для стабилизации минимум на 20 минут.
Почему для десертов нужна жирная сметана?
Жирная сметана гарантирует лучшее пропитывание крема в коржи. А еще крем будет более стабильным, что важно для эстетики, подсказывает портал Kuchnia.
Еще один важный акцент – взаимодействие с сахаром. Нежирная сметана мгновенно разжижается, что очень негативно повлияет на десерт.
