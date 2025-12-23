Если сомневаетесь, какой пляцок приготовить на праздники, "Сырная вышиванка" – отличный выбор. Как ее приготовить, рассказывает 24 Канал со ссылкой на YouTube-канал Лилии Цвит.
Пирог "Сырная вышиванка"
- Время: 2,5 часа
- Порций: 6
Ингредиенты:
для теста:
– 500 граммов пшеничной муки;
– 250 граммов маргарина;
– 18 граммов разрыхлителя;
– 120 граммов сметаны;
– 3 куриных желтка;
– 200 граммов сахара;
– 20 граммов какао;
для маковой начинки:
– 250 граммов мака;
– 100 граммов сахара;
– 3 белка;
для творожной начинки:
– 1 килограмм творога;
– 200 граммов сахара;
– 3 яйца;
– 50 граммов крахмала;
для крема:
– 300 граммов сливочного масла 73%;
– 250 граммов сгущенного молока;
– 10 граммов растворимого кофе;
– 10 миллилитров водки;
для шоколадной глазури:
– 100 граммов шоколада;
– 15 миллилитров молока 2,5%.
Приготовление:
- Чтобы приготовить тесто, разотрите муку с разрыхлителем и маргарином. Добавьте три желтка, 200 граммов сахара и сметану, замесите тесто. Разделите его на две равные части. В одну из частей добавьте какао и тщательно перемешайте. У вас получится светлое и темное тесто.
- Разделите каждое из них пополам. Заморозьте темное тесто, а светлое поместите в холодильник. Пока тесто охлаждается, приготовьте творожную массу. Взбейте творог в блендере, добавьте сахар, крахмал и яйца, смешайте миксером.
- Для маковой начинки помолите мак, запарьте его и дайте остыть. Белки взбейте со 100 граммами сахара до образования устойчивой пены и аккуратно введите их в мак.
- Распределите одну часть светлого теста в форме, равномерно прижимая руками. На него выложите половину маковой начинки, а сверху равномерно распределите творожную. Затем натрите одну часть замороженного темного теста поверх начинки.
- Выпекайте при температуре 180 градусов около 40 минут, затем дайте остыть в форме. Повторите этот процесс со вторым коржом.
- Для крема взбейте мягкое масло со сгущенным молоком и добавьте кофе, растворенную в водке. Соберите пирог: смажьте первый корж кремом, наложите второй корж, расположив темное тесто внутри. Полейте растопленным шоколадом сверху.
- Оставьте пирог в холодильнике на несколько часов, чтобы он хорошо пропитался кремом.
