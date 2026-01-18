Цей тортик стане для вас острівцем затишку та задоволення навіть у найважчий день. Від нього в захваті навіть досвідчені господині – а вони бачили чимало смаколиків, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Господинька".

Не пропустіть Шоколадний манник "Одна склянка": велика порція насолоди без зайвих витрат

Як приготувати торт "Дитячий"?

Час : 1 година 10 хвилин

: 1 година 10 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти:

морквяний бісквіт:

– 270 грамів моркви;

– 70 грамів волоських горіхів;

– 3 яйця;

– 160 грамів цукру;

– 130 мілілітрів олії;

– 60 грамів кокосової стружки;

– 200 грамів борошна;

– 2 розпушувача;

– 1/4 чайної ложки мускатного горіха;

– 1/2 чайної ложки кориці;

апельсиновий курд:

– 1 апельсин;

– 25 мілілітрів лимонного соку;

– 100 грамів цукру;

– 2 яйця;

– 50 грамів вершкового масла;

крем:

– 600 грамів жирної сметани;

– 500 грамів вершкового крем-сиру;

– 170 грамів цукрової пудри.

Колоритно і дуже смачно / Фото "Господинька"

Приготування:

Натріть моркву на дрібній тертці або подрібніть у подрібнювачі. Окремо подрібніть горіхи, не надто дрібно, щоб вони додавали торту приємного хрускоту. В іншій мисці збийте яйця міксером до легкої піни, поступово додаючи цукор. Влийте олію, перемішайте й додайте моркву, горіхи та кокосову стружку. Окремо змішайте борошно з розпушувачем, корицею та мускатним горіхом, після чого обов’язково просійте суміш. Обережно, рухами знизу вгору, введіть сухі інгредієнти в тісто, щоб воно залишалося повітряним. Розігрійте духовку до 180 градусів. Візьміть форму діаметром 18 сантиметрів і застеліть дно фольгою. Рівномірно розподіліть тісто у формі та випікайте 35 – 60 хвилин до готовності. Перевірте дерев’яною шпажкою — вона має виходити сухою. Зніміть з апельсинів цедру тонким шаром, не зачіпаючи білого прошарку. Вичавіть сік, додайте лимонний сік, цукор і яйця. Перекладіть усе в каструлю з товстим дном і варіть на середньому вогні, постійно помішуючи, доки маса не загусне. Протріть курд через сито, додайте вершкове масло й добре перемішайте. Охолодіть його в холодильнику кілька годин або залиште на ніч, після чого перекладіть у кондитерський мішок. Тепер сметанно-сирний крем. Відцідіть сметану через сито або марлю щонайменше на 8 годин, а краще – на ніч. З’єднайте підготовлену сметану з крем-сиром і цукровою пудрою, збийте міксером до густої, стабільної консистенції. Частину крему відкладіть для декору, решту перекладіть у кондитерський мішок. Збираємо торт. Нанесіть на підкладку трохи крему, викладіть корж, сформуйте кремовий бортик і заповніть середину апельсиновим курдом. Повторіть шари з усіма коржами. Зафіксуйте торт кільцем з ацетатною плівкою та поставте в холодильник для стабілізації щонайменше на 20 хвилин.

Чому для десертів потрібна жирна сметана?

Жирна сметана гарантує краще просочування крему у коржі. А ще крем буде стабільнішим, що важливо для естетики, підказує портал Kuchnia.

Ще один важливий акцент – взаємодія з цукром. Нежирна сметана миттєво розрідне, що дуже негативно вплине на десерт.

