Цей тортик стане для вас острівцем затишку та задоволення навіть у найважчий день. Від нього в захваті навіть досвідчені господині – а вони бачили чимало смаколиків, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Господинька".
Не пропустіть Шоколадний манник "Одна склянка": велика порція насолоди без зайвих витрат
Як приготувати торт "Дитячий"?
- Час: 1 година 10 хвилин
- Порцій: 8
Інгредієнти:
морквяний бісквіт:
– 270 грамів моркви;
– 70 грамів волоських горіхів;
– 3 яйця;
– 160 грамів цукру;
– 130 мілілітрів олії;
– 60 грамів кокосової стружки;
– 200 грамів борошна;
– 2 розпушувача;
– 1/4 чайної ложки мускатного горіха;
– 1/2 чайної ложки кориці;
апельсиновий курд:
– 1 апельсин;
– 25 мілілітрів лимонного соку;
– 100 грамів цукру;
– 2 яйця;
– 50 грамів вершкового масла;
крем:
– 600 грамів жирної сметани;
– 500 грамів вершкового крем-сиру;
– 170 грамів цукрової пудри.
Колоритно і дуже смачно / Фото "Господинька"
Приготування:
- Натріть моркву на дрібній тертці або подрібніть у подрібнювачі.
- Окремо подрібніть горіхи, не надто дрібно, щоб вони додавали торту приємного хрускоту.
- В іншій мисці збийте яйця міксером до легкої піни, поступово додаючи цукор.
- Влийте олію, перемішайте й додайте моркву, горіхи та кокосову стружку.
- Окремо змішайте борошно з розпушувачем, корицею та мускатним горіхом, після чого обов’язково просійте суміш. Обережно, рухами знизу вгору, введіть сухі інгредієнти в тісто, щоб воно залишалося повітряним.
- Розігрійте духовку до 180 градусів. Візьміть форму діаметром 18 сантиметрів і застеліть дно фольгою.
- Рівномірно розподіліть тісто у формі та випікайте 35 – 60 хвилин до готовності.
- Перевірте дерев’яною шпажкою — вона має виходити сухою.
- Зніміть з апельсинів цедру тонким шаром, не зачіпаючи білого прошарку. Вичавіть сік, додайте лимонний сік, цукор і яйця.
- Перекладіть усе в каструлю з товстим дном і варіть на середньому вогні, постійно помішуючи, доки маса не загусне.
- Протріть курд через сито, додайте вершкове масло й добре перемішайте. Охолодіть його в холодильнику кілька годин або залиште на ніч, після чого перекладіть у кондитерський мішок.
- Тепер сметанно-сирний крем. Відцідіть сметану через сито або марлю щонайменше на 8 годин, а краще – на ніч.
- З’єднайте підготовлену сметану з крем-сиром і цукровою пудрою, збийте міксером до густої, стабільної консистенції.
- Частину крему відкладіть для декору, решту перекладіть у кондитерський мішок.
- Збираємо торт. Нанесіть на підкладку трохи крему, викладіть корж, сформуйте кремовий бортик і заповніть середину апельсиновим курдом. Повторіть шари з усіма коржами.
- Зафіксуйте торт кільцем з ацетатною плівкою та поставте в холодильник для стабілізації щонайменше на 20 хвилин.
Чому для десертів потрібна жирна сметана?
Жирна сметана гарантує краще просочування крему у коржі. А ще крем буде стабільнішим, що важливо для естетики, підказує портал Kuchnia.
Ще один важливий акцент – взаємодія з цукром. Нежирна сметана миттєво розрідне, що дуже негативно вплине на десерт.
Що смачного приготувати?
Обовʼязково спробуйте львівський сирник, який набрав мільйони переглядів.
А ще вам точно стануть у пригоді геніальні відбивні із соцмереж.