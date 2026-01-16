Коли захочеться чогось смачненького, то кращої опції за відбивні просто не придумати. Їх усі просто обожнюють, а ще вони чудово поєднуються з будь-яким гарніром, розповідає 24 Канал з посиланням на TikTok halyna.tsakh.

Як приготувати смачні відбивні?

Час : 35 хвилин

: 35 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 400 – 500 грамів мʼяса;

– 3 яйця;

– 3 столові ложки борошна;

– сіль та перець до смаку.

Як легко приготувати смачні відбивні: відео

Приготування:

Мʼясо нарізаємо порційними шматочками, відбиваємо, солимо та перчимо. Окремо збиваємо білки до пишної піни, поступово додаємо жовтки. Потім вмішуємо борошно і добре перемішуємо. Відбивні обвалюємо у клярі, потім у борошні і смажимо на середньому вогні до золотистого кольору.

Які є секрети ідеальних відбивних?

Мʼясо треба відбивати дуже легко. Ваше завдання – розпушити його, а не порвати, наголошує Kuchnia.

"Подвійне панірування" також працює неперевершено. А ще, якщо дозволяє час, замаринуйте мʼясо принаймі на 15 хвилин – воно буде дуже ніжним та соковитим.

