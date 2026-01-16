Коли захочеться чогось смачненького, то кращої опції за відбивні просто не придумати. Їх усі просто обожнюють, а ще вони чудово поєднуються з будь-яким гарніром, розповідає 24 Канал з посиланням на TikTok halyna.tsakh.
Як приготувати смачні відбивні?
- Час: 35 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 400 – 500 грамів мʼяса;
– 3 яйця;
– 3 столові ложки борошна;
– сіль та перець до смаку.
Як легко приготувати смачні відбивні: відео
Приготування:
- Мʼясо нарізаємо порційними шматочками, відбиваємо, солимо та перчимо.
- Окремо збиваємо білки до пишної піни, поступово додаємо жовтки.
- Потім вмішуємо борошно і добре перемішуємо.
- Відбивні обвалюємо у клярі, потім у борошні і смажимо на середньому вогні до золотистого кольору.
Які є секрети ідеальних відбивних?
Мʼясо треба відбивати дуже легко. Ваше завдання – розпушити його, а не порвати, наголошує Kuchnia.
"Подвійне панірування" також працює неперевершено. А ще, якщо дозволяє час, замаринуйте мʼясо принаймі на 15 хвилин – воно буде дуже ніжним та соковитим.
