Коли захочеться солоденького – скористайтеся надбанням поколінь та приготуйте торт "Бабуся". Він дуже простий у виконанні та приємно вразить ніжністю й поєднанням смаків, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Господинька".
Як приготувати торт "Бабуся"?
- Час: 1 година
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 1 яйце;
– дрібка солі;
– 1 банка згущеного молока;
– 100 грамів мʼякого вершкового масла;
– 160 грамів борошна;
– 1 чайна ложка розпушувача;
для крему:
– 700 грамів сметани;
– 5 столових ложок цукрової пудри;
– 1 пакетик загущувача для сметани;
– шоколад для прикраси.
Ніжний торт без зайвих зусиль / Фото "Господинька"
Приготування:
- Змішуємо усі інгредієнти для тіста – борошно додаємо поступово наприкінці. Тісто повинно вийти густим, але намазуватися ложкою.
- Деко застеляємо пергаментом, з тіста формуємо коржі – приблизно розміру сковорідки. Випікаємо по 8 хвилин. Повинно вийти десь 6 коржів.
- Сметану збиваємо з цукровою пудрою, додаємо загущувач – так крем вийде кращим.
- Перемащуємо коржі і прикрашаємо тертим шоколадом.
- Ставимо на кілька годин у холодильник, щоб торт добре просочився.
Як правильно збивати сметану на торт?
Сметана повинна бути холодною, але не крижаною. Тому попередньо її потрібно вийняти з холодильника, радить Beszamel.
Вінчики міксера та посуд також повинні бути холодними, тому можете покласти їх до холодильника. Починайте з малих обертів, і прискорюйтеся лише тоді, коли сметана стане схожа на однорідний крем.
