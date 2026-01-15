Когда захочется сладенького – воспользуйтесь достоянием поколений и приготовьте торт "Бабушка". Он очень прост в исполнении и приятно удивит нежностью и сочетанием вкусов, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Господинька".
К теме Обожаемый медовик с черносливом: простой рецепт, который всегда удается приготовить в
Как приготовить торт "Бабушка", как приготовить торт "Бабушка"?
- Время: 1 час
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 1 яйцо;
– щепотка соли;
– 1 банка сгущенного молока;
– 100 граммов мягкого сливочного масла;
– 160 граммов муки;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
для крема:
– 700 граммов сметаны;
– 5 столовых ложек сахарной пудры;
– 1 пакетик загустителя для сметаны;
– шоколад для украшения.
Нежный торт без лишних усилий / Фото "Господинька"
Приготовление:
- Смешиваем все ингредиенты для теста – муку добавляем постепенно в конце. Тесто должно получиться густым, но намазываться ложкой.
- Противень застилаем пергаментом, из теста формируем лепешки – примерно размера сковородки. Выпекаем по 8 минут. Должно получиться где-то 6 коржей.
- Сметану взбиваем с сахарной пудрой, добавляем загуститель – так крем получится лучше.
- Перемазываем коржи и украшаем тертым шоколадом.
- Ставим на несколько часов в холодильник, чтобы торт хорошо пропитался.
Как правильно взбивать сметану на торт?
Сметана должна быть холодной, но не ледяной. Поэтому предварительно ее нужно вынуть из холодильника, советует Beszamel.
Венчики миксера и посуда также должны быть холодными, поэтому можете положить их в холодильник. Начинайте с малых оборотов, и ускоряйтесь только тогда, когда сметана станет похожа на однородный крем.
Что вкусненького приготовить?
Вспомните вкус детства с любимой школьной пиццей.
А если нужна будет быстрая закуска, на помощь придут маринованные шампиньоны.