Когда захочется сладенького – воспользуйтесь достоянием поколений и приготовьте торт "Бабушка". Он очень прост в исполнении и приятно удивит нежностью и сочетанием вкусов, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Господинька".

Время : 1 час

: 1 час Порций: 6

Ингредиенты:

– 1 яйцо;

– щепотка соли;

– 1 банка сгущенного молока;

– 100 граммов мягкого сливочного масла;

– 160 граммов муки;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

для крема:

– 700 граммов сметаны;

– 5 столовых ложек сахарной пудры;

– 1 пакетик загустителя для сметаны;

– шоколад для украшения.

Нежный торт без лишних усилий / Фото "Господинька"

Приготовление:

Смешиваем все ингредиенты для теста – муку добавляем постепенно в конце. Тесто должно получиться густым, но намазываться ложкой. Противень застилаем пергаментом, из теста формируем лепешки – примерно размера сковородки. Выпекаем по 8 минут. Должно получиться где-то 6 коржей. Сметану взбиваем с сахарной пудрой, добавляем загуститель – так крем получится лучше. Перемазываем коржи и украшаем тертым шоколадом. Ставим на несколько часов в холодильник, чтобы торт хорошо пропитался.

Как правильно взбивать сметану на торт?

Сметана должна быть холодной, но не ледяной. Поэтому предварительно ее нужно вынуть из холодильника, советует Beszamel.

Венчики миксера и посуда также должны быть холодными, поэтому можете положить их в холодильник. Начинайте с малых оборотов, и ускоряйтесь только тогда, когда сметана станет похожа на однородный крем.

