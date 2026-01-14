Школьная пицца – это заботливость, умноженная на заботу и невероятный вкус. Зачем жить одними воспоминаниями – 24 Канал предлагает воссоздать их по рецепту из TikTok yummy.lera.

Читайте также Легендарный салат "Днестр" из пекинки: его съедают весь, сколько не наготовь

Как приготовить школьную пиццу?

Время: 1 час

1 час Порций: 6

Ингредиенты:

тесто:

– 450 граммов муки;

– 21 грамм живых или 7 граммов сухих дрожжей;

– 20 граммов сахара;

– 7 граммов соли;

– 1 яйцо;

– 200 миллилитров молока;

– 40 граммов сливочного масла;

начинка:

– кетчуп;

– вареная колбаса;

– сыр;

– помидор;

– красный сладкий перец;

– майонез. ⠀

Готовим ту самую школьную пиццу: видео

#украина #вкусно #рецепт #рек ♬ Little Things - Adrián Berenguer @yummy.lera Сохраняй рецепт тех самых мини-пицц из школьной столовой ⠀ ИНГРЕДИЕНТЫ (на 6 или 9 шт.): Для теста: ~ 450 г муки 21 г живых или 7 г сухих дрожжей 20 г сахара 7 г соли 1 яйцо 200 мл молока 40 г сливочного масла⠀ ⠀ Для начинки: кетчуп вареная колбаса сыр помидор красный сладкий перец майонез ⠀ ГОТОВИМ: Тесто: В глубокую емкость просеиваем 300 г муки, добавляем дрожжи, сахар, соль и перемешиваем. Добавляем яйцо, теплое молоко, растопленное масло и замешиваем тесто. Постепенно просеиваем муку, оставшуюся, и замешиваем мягкое эластичное тесто (муки может пойти как больше так и меньше, главное, не забить его - оно должно быть очень мягким). Делим его на 6 или 9 равных частей (в зависимости от того, какую толщину пиццы вы хотите) и формируем шарики. Кладем их в форму смазанную маслом, шарики тоже немного смазываем маслом, накрываем полотенцем и оставляем в теплом месте на 45 мин. ⠀ После этого обминаем, формируем основу для пиццы и кладем на противень с пергаментом. Оставляем в теплом месте на 10-15 мин и затем и добавляем начинку: кетчуп, колбаса, сыр, помидор, перец, майонез и снова сыр. Края смазываем взбитым яйцом и выпекаем в разогретой до 180 гр духовке ~ 20 мин. Приятного ⠀ #украинскийтикток

Приготовление:

В глубокую миску просейте муку, добавьте дрожжи, сахар и соль, хорошо перемешайте. Вбейте яйцо, влейте теплое молоко и растопленное масло. Замесите тесто, постепенно подсыпая муку, пока масса не станет мягкой и эластичной. Не "забивайте" тесто, оно должно оставаться нежным и податливым. Готовое тесто поделите на 6 или 9 одинаковых частей. Сформируйте шарики, выложите их в форму, смазанную маслом, сами шарики также слегка смажьте маслом. Накройте полотенцем и поставьте в теплое место примерно на 45 минут. После подхода обомните тесто, сформируйте основы для пиццы и выложите их на противень с пергаментом. Оставьте еще на 10 – 15 минут в теплом месте. Затем выложите начинку: смажьте основы кетчупом, добавьте колбасу, сыр, помидоры, перец, майонез и еще немного сыра сверху. Края смажьте взбитым яйцом. Выпекайте 25 минут при 180 градусах.

Какую муку выбрать?

Сорт муки – это не о качестве, а о назначении. Например, в муке высшего сорта мало клейковины, поэтому для выпечки это не лучший вариант, рассказывает Fajne gotowanie.

Лучше выбрать муку первого сорта. Это идеальный выбор для теста, поэтому результат будет идеальным.

Что еще вкусного приготовить?