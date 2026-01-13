Несколько доступных ингредиентов, полчаса времени – и получается десерт, который вкусом ничем не уступает фабричному, а иногда и превосходит его, сообщает 24 Канал со ссылкой на Przyslij Przepis. Без лишней сладости, с нежной текстурой и настоящим орехом внутри – все то, за что мы так любим "Рафаэлло".
Как приготовить домашние "Рафаэлло"?
- Время: 40 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 100 граммов белого шоколада;
– 50 граммов сливочного масла;
– 25 граммов сахарной пудры;
– 3/4 стакана кокосовой стружки для начинки;
– примерно 20 очищенных миндальных орехов;
– 1/2 стакана кокосовой стружки для обвалки.
Любимые конфеты своими руками / Фото Przyslij Przepis
Приготовление:
- Разломайте белый шоколад на небольшие кусочки и растопите его на водяной бане или в микроволновой печи до гладкой консистенции.
- Мягкое сливочное масло взбейте с сахарной пудрой до пышной светлой массы, после чего медленно, постоянно помешивая, введите растопленный шоколад.
- Добавьте кокосовую стружку для начинки и аккуратно перемешайте ложкой до однородности.
- Поставьте массу в холодильник примерно на 30 минут, чтобы она слегка загустела.
- Из охлажденной смеси сформируйте небольшие шарики, в центр каждого вложите миндальный орех, после чего тщательно обваляйте их в кокосовой стружке.
- Готовые конфеты выложите на тарелку и уберите в холодильник минимум на 2 часа, чтобы они хорошо стабилизировались и держали форму.
Что такое кокосовая стружка?
Кокосовая стружка – это измельченная мякоть спелого кокоса, плода кокосовой пальмы, без которой сложно представить современную кондитерку, пишет Банка специй. Ее изготавливают из белой части ореха – мякоть измельчают, высушивают, обычно при высокой температуре, а затем просеивают.
В результате получаются мелкие хлопья или гранулы с выразительным ароматом и нежной текстурой. Этот ингредиент давно вышел за пределы выпечки.
Из кокосовой стружки готовят конфеты вроде "Рафаэлло", печенье, торты и пирожные, добавляют ее в напитки, в частности для приготовления кокосового молока. Она подходит и для панировки, и как съедобное украшение для десертов.
Отдельно ее ценят в домашней косметике – для скрабов и натуральных масел.
Что стоит приготовить?
