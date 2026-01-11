Запеченные яблоки – это лакомство, которое знакомо всем с детства. Он легкий в приготовлении, а если экспериментировать с начинкой, то его можно готовить хоть каждый день, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Сооокраԁ.
Запеченные яблоки с орехами
- Время: 35 – 40 минут
- Порций: 5
Ингредиенты:
– 5 яблок;
– 100 – 200 граммов любимых орехов;
– 1 – 2 столовые ложки меда.
Легко и вкусно / Фото Cookpad
Приготовление:
- Помойте яблоки, со стороны хвостика аккуратно срежьте "крышечки" и осторожно вырежьте серединки.
- Измельчите орехи в блендере (можно взять ассорти).
- Если яблоки кислые, то добавьте к орехам мед и хорошо перемешайте.
- Наполните ореховой начинкой серединки яблок, накройте их срезанными крышечками и выложите на противень для выпекания.
- Разогрейте духовку до 180 градусов и запекайте яблоки 30 – 40 минут до мягкости и легкого зарумянивания.
Как запечь яблоки с сыром?
Яблоки с сыром – это замечательный перекус, который придаст сил и вдохновения даже после тяжелого дня. Их можно приготовить по рецепту из TikTok viktoria_food0.
- Время: 30 минут
- Порций: 5
Ингредиенты:
– 5 яблок;
– 200 граммов творога;
– 1 яйцо;
– щепотка соли;
– 1 столовая ложка сахара;
– по желанию можно добавить сухофрукты (предварительно залить кипятком).
Запекаем вкусные и сытные яблоки: видео
Приготовление:
- Верх яблок срезаем, серединку вычищаем.
- Смешиваем творог с остальными ингредиентами.
- Начиняем яблоки начинкой.
- Накрываем шапочками и запекаем примерно 20 – 25 минут при 200 градусах.
Как запечь яблоки с корицей и миндалем?
Такое оригинальное сочетание для начинки понравится даже гурманам. Предлагаем воспроизвести его по рецепту портала "Банка специй".
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– яблоки;
– сливочное масло;
– изюм;
– миндаль;
– мёд;
– корица.
Приготовление:
- Помойте яблоки и хорошо обсушите.
- Срежьте верхушку вместе с плодоножкой и аккуратно удалите сердцевину.
- В середину каждого яблока положите кусочек сливочного масла, добавьте изюм и миндаль.
- Сверху полейте медом и посыпьте корицей.
- Разогрейте духовку до 180 градусов и запекайте яблоки примерно 20 минут.
- Достаньте из духовки и дайте немного остыть перед подачей.
