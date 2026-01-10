Даже если в вашем холодильнике нет особых ингредиентов, то этот пирог позволит воссоздать немного кулинарной магии и вкусно накормить родных. И главное – вам не придется валиться с ног от усталости, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Господинька".

Как сделать пирог "4 ложки"?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 6

Ингредиенты:

– 4 яйца;

– 4 столовые ложки сахара;

– 4 столовые ложки муки;

– 0,5 чайной ложки соды;

– кусочки фруктов – по желанию.

Сколько не готовь – а будут просить еще / Фото "Хозяюшка"

Приготовление:

Яйца взбиваем с сахаром. Затем медленно добавляем муку с содой. Тесто должно получиться жидковатым. Теперь можно добавить кусочки фруктов и перемешать – так пирог на вкус будет интереснее. А еще не помешает щепотка ванилина. Выпекаем 15 минут при 175 градусах. Перед подачей можно посыпать пирог пудрой.

Как правильно взбивать яйца с сахаром?

Несмотря на простоту приготовления, есть несколько нюансов, которые повлияют на результат. Ключевой – правильно взбитые яйца. Они должны быть комнатной температуры, так масса получится пышной, подсказывает Beszamel.

Венчики и посуда должны быть идеально чистыми, иначе масса не поднимется. Чтобы точно убедиться в чистоте приборов, можно протереть их лимонным соком.

Что еще приготовить?