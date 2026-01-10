Навіть якщо у вашому холодильнику немає особливих інгредієнтів, то цей пиріг дозволить відтворити трішки кулінарної магії та смачно нагодувати рідних. І головне – вам не доведеться валитися з ніг від втоми, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Господинька".

Як зробити пиріг "4 ложки"?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 6

Інгредієнти:

– 4 яйця;

– 4 столові ложки цукру;

– 4 столові ложки борошна;

– 0,5 чайної ложки соди;

– шматочки фруктів – за бажанням.

Скільки не готуй – а проситимуть ще / Фото "Господинька"

Приготування:

Яйця збиваємо з цукром. Потім поволі додаємо борошно з содою. Тісто повинно вийти рідкуватим. Тепер можна додати шматочки фруктів та перемішати – так пиріг на смак буде цікавішим. А ще не завадить дрібка ваніліну. Випікаємо 15 хвилин при 175 градусах. Перед подачею можна посипати пиріг пудрою.

Як правильно збивати яйця з цукром?

Попри простоту приготування, є кілька нюансів, які вплинуть на результат. Ключовий – правильно збиті яйця. Вони повинні бути кімнатної температури, так маса вийде пишною, підказує Beszamel.

Вінчики та посуд повинні бути ідеально чистими, інакше маса не підніметься. Щоб точно переконатися у чистоті приборів, можна протерти їх лимонним соком.

