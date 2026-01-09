Цей салат дозволить подарувати собі нотку свята навіть у складний день, коли немає сил і бажання готувати щось особливе. 24 Канал пропонує зберегти рецепт порції гарного настрою та неймовірного смаку від порталу "Господинька".

До теми Він набагато смачніший за вінегрет: салат з двох інгредієнтів, від якого усі шаленіють

Як приготувати салат "Француз"?

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 4 варені яйця;

– 1 морква;

– 2 – 3 зубчики часнику;

– 180 грамів твердого сиру;

– 1 кисло-солодке яблуко;

– майонез.

Свято на кожен день / Фото "Господинька"

Приготування:

Розділяємо яйця на білки та жовтки, окремо натираємо. Окремо натираємо моркву, додаємо до неї продавлений часник і майонез, перемішуємо. Окремо натираємо яблуко та сир. Перший шар – сир, потім сіточка з майонезу. Потім йдуть білки, морква, яблуко та знову сир, після кожного шару – легка майонезна сіточка. Прикрашаємо жовтками та ставимо у холодильник.

Який твердий сир обрати для салату?

Для подібних салатів найкраще обирати напівтверді сири. Наприклад, це можуть бути Голландський, Емменталь або Радомер, радить Przyslij przepis.

Вони добре тримають форму, тому навіть після натирання не будуть суцільною масою. Втім, можна поекспериментувати та обрати інші сири.

