Перекус повинен бути не тільки поживним, а й яскравим. Курячі палички – це саме той смаколик, який відповідає усім очікуванням.
Цікаво Картопля, ковбаски й соус в одному боксі: данська вулична їжа, яку варто повторити вдома
Як вибрати свіже куряче філе?
Свіже м'ясо здорового птаха має приємний, рівномірний блідо-рожевий відтінок. Категорично уникайте шматочків із сіруватим, жовтим або занадто темним забарвленням, а також філе з підсохлими завітреними краями, радить Healthy food. Поверхня грудки повинна бути сухою або злегка вологою, але обов'язково матовою. Наявність липкого слизу, глянцевого блиску чи калюж рідини в лотку є першою ознакою того, що м'ясо почало псуватися або його штучно накачали вологоутримуючими розчинами для збільшення ваги.
Наступний крок – це перевірка щільності та пружності м'язових волокон. Свіже куряче філе має щільну, еластичну структуру. Якщо є можливість, злегка натисніть на м'якоть пальцем (через плівку упаковки): у якісного продукту утворена ямка зникне практично миттєво, оскільки волокна швидко відновлюють свою первинну форму. Якщо ж вм'ятина залишається глибокою, а саме м'ясо на дотик пухке або розлазиться під пальцями, це свідчить про тривале або неправильне зберігання, а також про можливе багаторазове заморожування.Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google
Не менш важливу інформацію дає аналіз запаху та стану фабричної упаковки. Якісна курятина має дуже тонкий, ледь помітний і нейтральний м'ясний аромат. Навіть найменший натяк на кислинку, запах аміаку, вогкості чи спецій є "залізобетонним" сигналом для відмови від покупки.
Як приготувати смачний перекус?
Ці курячі палички від yummy.lera надовго стануть вашим улюбленим снеком.
Інгредієнти:
– 500 грамів курячого філе;
– 1 яйце;
– сіль, чорний мелений перець та улюблені спеції (наприклад, копчена паприка).
Чудовий перекус на кожен день: дивіться відео
Приготування:
- Покладіть усі інгредієнти разом у чашу блендера та ретельно перебийте їх на максимальній потужності. Готова суміш за своєю текстурою має стати бездоганно гладкою та повітряною, нагадуючи ніжний кондитерський мус.
- Перекладіть отриману масу в кулінарний мішок і акуратно відсадіть її у вигляді акуратних тонких смужок на деко, попередньо застелене якісним пергаментом для випікання.
- Відправте деко у заздалегідь прогріту до 200 градусів духову шафу.
- Перші 15 хвилин запікайте страву із трохи причиненими дверцятами, після чого щільно закрийте їх і тримайте всередині ще близько 15 – 20 хвилин, орієнтуючись на товщину ваших заготовок.
- Оптимально використовувати режим верхнього та нижнього нагріву з увімкненою конвекцією.
- Після завершення готування дозвольте випічці повністю охолонути на деку, а для збереження хрусткої текстури перекладіть її на зберігання у контейнер, що герметично закривається.