Перекус должен быть не только питательным, но и ярким. Куриные палочки – это именно то лакомство, которое соответствует всем ожиданиям.

Как выбрать свежее куриное филе?

Свежее мясо здоровой птицы имеет приятный, равномерный бледно-розовый оттенок. Категорически избегайте кусочков с сероватым, желтым или слишком темным окрасом, а также филе с подсохшими заветренными краями, советует Healthy food. Поверхность грудки должна быть сухой или слегка влажной, но обязательно матовой. Наличие липкой слизи, глянцевого блеска или луж жидкости в лотке является первым признаком того, что мясо начало портиться или его искусственно накачали влагоудерживающими растворами для увеличения веса.

Следующий шаг – это проверка плотности и упругости мышечных волокон. Свежее куриное филе имеет плотную, эластичную структуру. Если есть возможность, слегка нажмите на мякоть пальцем (через пленку упаковки): у качественного продукта образовавшаяся ямка исчезнет практически мгновенно, поскольку волокна быстро восстанавливают свою первоначальную форму. Если же вмятина остается глубокой, а само мясо на ощупь рыхлое или разлазится под пальцами, это свидетельствует о длительном или неправильном хранении, а также о возможном многократном замораживании.

Не менее важную информацию дает анализ запаха и состояния фабричной упаковки. Качественная курятина имеет очень тонкий, едва заметный и нейтральный мясной аромат. Даже малейший намек на кислинку, запах аммиака, сырости или специй является "железобетонным" сигналом для отказа от покупки.

Как приготовить вкусный перекус?

Эти куриные палочки от yummy.lera надолго станут вашим любимым снеком.

Ингредиенты:

– 500 граммов куриного филе;

– 1 яйцо;

– соль, черный молотый перец и любимые специи (например, копченая паприка).

Замечательный перекус на каждый день: смотрите видео

@yummy.lera Хрустящие высокобелковые куриные палочки - простой перекус с минимума ингредиентов ⠀ ИНГРЕДИЕНТЫ: 500 г куриного филе соль, черный молотый перец и любимые специи (у меня копченая паприка) ⠀ 1 яйцо ⠀ ГОТОВИМ: Соединяем все ингредиенты и тщательно пробиваем в блендере (масса должна быть максимально однородной, будто мусс). Кладем в кондитерский мешок и отсаживаем тоненькими полосками на противень с пергаментом. Запекаем в разогретой до 200 гр духовке 15 мин с открытой дверцей, затем закрываем и готовим еще 15-20 мин (зависит от толщины). Режим верх/них с конвекцией и периодически рекомендую. Даем остыть и храним в закрытой емкости. Приятного

Приготовление: