В Дании из этого сделали целый уличный хит – pølsemix. Это не ресторанное блюдо и не сложный рецепт на полдня, а честная еда для голодных: хрустящая, сытная, ароматная. Хорошая новость в том, что повторить его дома совсем не трудно – духовка сделает большую часть работы сама.

Почему в Дании вместо кебаба выбирают pølsemix?

Во многих странах уличная еда ассоциируется с кебабом, пиццей кусками или горячими бутербродами. В Дании же есть свой очень простой фаворит – pølsemix, пишет Beszamel. Название переводится буквально как "смесь с колбасками", и в этом почти вся суть блюда: кусочки обжаренной колбасы, хрустящая картошка фри и соусы подают вместе в одном боксе.

Особенность такого фастфуда в сытности, рølsemix должно быть горячим, солоноватым, хрустящим и очень конкретным – таким, чтобы его хотелось взять после работы, прогулки или вечернего выхода. Чаще всего для этой закуски используют красные датские колбаски pølse.

Когда их хорошо обжарить, снаружи они становятся румяными и немного хрустящими, а внутри остаются сочными. К ним добавляют картофель фри и соусы – обычно кетчуп, майонез или remoulade, скандинавский соус, который немного напоминает тартар.

Как сделать рølsemix дома?

Если приготовить это ароматное блюдо хоть один раз дома, вам точно захочется еще и еще, отмечает Маԁепѕѵегԁепԁеп.

Время : 25 минут

: 25 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 6 сосисок или колбасок для гриля;

– 4 луковицы;

– 1,5 килограмма картофеля;

– оливковое масло;

– 4 чайные ложки паприки;

– 2 чайные ложки карри;

– соль по вкусу.

Вкусное и сытное блюдо / Фото Маԁепѕѵегԁепѕ

Приготовление:

Для этого блюда понадобится большая жаростойкая форма. Ее нужно смазать небольшим количеством масла, чтобы картофель, лук и колбаски не приставали во время запекания. Сосиски или колбаски нарежьте небольшими кусочками, удобными для еды, и выложите в форму. Лук очистите, нарежьте довольно крупными кусками и добавьте к колбаскам. Картофель почистите, нарежьте небольшими кубиками и также переложите в форму. Все вместе хорошо перемешайте, чтобы ингредиенты равномерно распределились. Полейте картофель с колбасками хорошей порцией оливкового масла. Добавьте паприку, карри и немного соли. Еще раз тщательно перемешайте, чтобы специи и масло покрыли каждый кусочек картофеля, лука и колбасок. Поставьте форму в заранее разогретую духовку. Запекать блюдо нужно при 200 градусах в режиме конвекции примерно 1 час. Ориентируйтесь прежде всего на картофель: он должен стать мягким внутри и аппетитно подрумяниться снаружи. Если картофель приготовится быстрее, время запекания можно немного сократить. Во время приготовления каждые 15 минут осторожно перемешивайте содержимое формы. Так картофель, лук и колбаски лучше поджарятся со всех сторон и будут иметь более приятную корочку. Готовое блюдо можно посыпать свежей измельченной петрушкой. Подавать его лучше всего горячим – с домашним томатным кетчупом или любым другим любимым соусом.

Какие блюда датской кухни еще стоит приготовить?

Датская кухня на первый взгляд кажется очень простой: ржаной хлеб, свинина, картофель, соусы, рыба и много сытных домашних блюд. Но именно в этой простоте и есть ее сила.

Датчане не пытаются перегрузить тарелку десятками ингредиентов. Чаще они берут знакомые продукты и делают из них еду, которая хорошо насыщает и дарит чувство уюта. Remitly пишет, что датская кухня сочетает продукты моря и земли благодаря длинной береговой линии и плодородным сельскохозяйственным землям страны.

Какие известные датские блюда можно приготовить в Украине / Фото unsplash

Одним из самых известных блюд является smørrebrød – открытые бутерброды на плотном ржаном хлебе. Сначала это была простая еда для рабочих, но со временем она превратилась почти в отдельное кулинарное искусство. На хлеб кладут масло, а сверху – рыбу, яйца, креветки, печеночный паштет, ростбиф, картофель, зелень, лук или соусы. Самое интересное, что строгого рецепта здесь нет: главное – хороший хлеб, продуманное сочетание начинки и аккуратная подача.

Еще одно блюдо, которое легко приготовить на украинской кухне, – frikadeller. Это датские мясные фрикадельки, которые обычно жарят на сковороде. Их готовят из свинины, телятины, говядины или смеси мяса, добавляют лук, яйца, молоко или пиво, специи и панировочные сухари. Горячими их подают с картофелем, красной капустой и коричневым соусом, а холодными могут класть на бутерброды или брать с собой в качестве перекуса.

Если хочется приготовить что-то очень традиционное, стоит обратить внимание на stegt flæsk med persillesovs – жареную свинину с соусом с петрушкой. В 2014 году это блюдо назвали национальным блюдом Дании. Оно хорошо показывает местную любовь к сытной, понятной еде: хрустящие ломтики свинины, нежный соус и картофель рядом. Это именно тот случай, когда блюдо не требует сложной презентации, потому что его главное преимущество – домашний комфорт.

А если нужен десерт, есть два очень датских варианта. Первый – wienerbrød, слоеная масляная выпечка с кремом, джемом, марципаном, корицей или маком. Ее часто едят к кофе или на завтрак. Второй – æbleskiver, маленькие круглые блины, которые особенно популярны на Рождество. Их подают с сахарной пудрой, ягодным вареньем, иногда со взбитыми сливками. Несмотря на название, которое буквально отсылает к яблокам, современные æbleskiver не всегда имеют яблочную начинку.

Поэтому датская кухня точно не ограничивается уличными колбасками. Для первого знакомства можно взять smørrebrød, frikadeller или tarteletter – они самые понятные и не требуют слишком сложных продуктов. А если хочется почувствовать именно праздничное датское настроение, тогда стоит приготовить flæskesteg или æbleskiver.

