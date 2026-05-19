Интерес к меню до сих пор вполне ожидаем. Меган еще до знакомства с Гарри вела лайфстайл-блог The Tig, в котором много писала о еде, путешествиях и стиле жизни. Также герцогиня и сейчас любит делится советами и рецептами. Поэтому от пары ждали не просто классического банкета, а продуманного меню с хорошим вкусом и легким современным настроением, сообщает 24 Канал.

Что ели гости на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл?

По данным Harper's Bazaar, первый прием состоялся в полдень в Виндзорском замке. Его принимала королева Елизавета II. Формат был более легким и менее официальным, чем классический ужин за столом: гостям подавали канапе и небольшие блюда, которые удобно есть стоя.

Это позволяло молодоженам спокойно перемещаться между приглашенными и общаться с ними без жесткой банкетной посадки. В меню дневного приема были блюда с выразительным британским акцентом.

Гостям подавали шотландских лангустинов, завернутых в копченый лосось, с цитрусовым крем-фрешем; английскую спаржу на гриле с камберлендской ветчиной; панакоту из зеленого горошка с перепелиными яйцами и лимонной вербеной. Также среди закусок были тартар из томатов старинных сортов с базиликом и бальзамическими жемчужинами, курица в легком пряном йогуртовом соусе с печеным абрикосом, крокеты из виндзорской ягнятины конфи, печеные овощи и луковый джем.

Пир в честь особого дня / Коллаж 24 Канала из Instagram Меган Маркл

Меган Маркл Отдельно подавали более сытные блюда в небольших порционных мисках. Среди них – фрикасе из курицы свободного выгула с морщинками и молодым луком-пореем, ризотто с горошком и мятой, трюфельным маслом и пармезановыми чипсами, а также свиную грудинку, которую медленно запекали в течение десяти часов.

К ней добавляли яблочное пюре и хрустящую корочку. Сладкая часть тоже была очень продуманной. Главным десертом стал лимонный торт с бузиной. Его подали не в слишком формальном стиле: ярусы были будто разделены, покрыты масляным кремом и украшены живыми цветами.

Почему ужин для самых близких был еще более изысканным?

Вечером празднование продолжилось во Фрогмор-хаус загородной резиденции королевской семьи. Этот прием уже принимали принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз. Формат был более камерным: если на дневном ланче в Виндзорском замке были около 600 гостей, то на вечернюю часть пригласили примерно 200 человек, пишет BBC.

Вот так выглядело празднование для самых близких / Фото Instagram Меган Маркл

За кухню отвечал королевский шеф Марк Фланаган. Меню строили вокруг сезонных продуктов из владений королевы – в частности спаржи, горошка и томатов.

В день свадьбы не было никаких экспериментов – только проверенное, испытанное и преимущественно классика,

– объяснял шеф-повар.

Это хорошо передает настроение всего меню. Оно было не о риске, а о качестве, сезонность и уверенные сочетания. Для королевской свадьбы это вполне логично: блюдо может быть современным, но оно должно безупречно сработать для сотен гостей.

Расходы на основные элементы свадьбы, в частности еду и напитки, взяла на себя королевская семья. И хотя меню не было показательно роскошным, оно было изысканным, сезонным и очень точно собранным под атмосферу весенней королевской свадьбы.

Как приготовить торт в стиле Герцогов Сассекских?

Лимонные коржи с бузиной, настоянные на лимонном курда и кремом из бузины – это очень необычный и особенный торт, пишет Liv for cake.

Сколько бузины добавлять к крему – зависит от вашего вкуса. Мне кажется, что аромат достаточно едва заметен, но некоторым может показаться чрезмерным. Сколько бы вы не добавляли, делайте это медленно (по 1 столовой ложке за раз) и останавливайтесь, если чувствуете, что влияете на текстуру крема,

– отмечает кондитер Оливия Лив.

Лимонный торт с бузиной

Время : 1,5 часа

: 1,5 часа Порций: 6

Ингредиенты:

Для лимонных коржей:

– 400 граммов пшеничной муки;

– 1 столовая ложка разрыхлителя;

– 3/4 чайной ложки соли;

– 250 граммов сливочного масла комнатной температуры;

– 1 столовая ложка лимонной цедры;

– 400 граммов сахара;

– 4 больших яйца комнатной температуры;

– 2 чайные ложки ванильного экстракта;

– 160 миллилитров молока комнатной температуры;

– 80 миллилитров свежего лимонного сока.

Для лимонного курда:

– 4 больших яйца;

– 200 граммов сахара;

– 120 миллилитров свежего лимонного сока;

– 1 столовая ложка лимонной цедры;

– 85 граммов сливочного масла, нарезанного кубиками.

Для бузинового крема:

– 6 больших яичных белков;

– 400 граммов сахара;

– 680 граммов сливочного масла комнатной температуры;

– 2 – 4 столовые ложки бузинового кордиала по вкусу.

Приготовление:

Духовку разогревают до 180 градусов. Три круглые формы диаметром примерно 20 сантиметров смазывают маслом, присыпают мукой и застилают дно пергаментом. В отдельной миске смешивают муку, разрыхлитель и соль, чтобы сухие ингредиенты равномерно распределились. Мягкое сливочное масло взбивают вместе с лимонной цедрой до гладкости. Затем добавляют сахар и продолжают взбивать несколько минут, пока масса не станет светлее и пышнее. Яйца вводят по одному, каждый раз хорошо перемешивая тесто. После этого добавляют ванильный экстракт. Далее в тесто поочередно вводят сухую смесь, молоко и лимонный сок. Начинать и завершать нужно именно мучной смесью: часть муки, часть молока с лимонным соком, снова мука, снова жидкость и в конце остальная мука. После каждого добавления тесто перемешивают только до однородности, чтобы коржи остались нежными. Готовое тесто равномерно распределяют между тремя формами, верх разравнивают. Коржи выпекают примерно 35 минут – до момента, когда деревянная шпажка, вставленная в центр, выходит почти сухой. После выпекания коржи оставляют в формах на 10 минут, а затем перекладывают на решетку и полностью охлаждают. Для лимонного курда яйца и сахар соединяют в небольшой кастрюле и хорошо размешивают венчиком. Добавляют лимонный сок, цедру и кубики сливочного масла. Смесь готовят на средне-низком огне, постоянно помешивая, пока она не загустеет и не начнет покрывать ложку плотным слоем. Готовый курд перекладывают в стеклянную миску, накрывают пищевой пленкой так, чтобы она касалась поверхности крема, и ставят в холодильник примерно на 3 часа. Должно получиться около 2 стаканов курда. Для крема белки и сахар кладут в чашу миксера и перемешивают. Затем чашу ставят над кастрюлей с небольшим количеством едва кипящей воды. Смесь постоянно помешивают, пока она не станет горячей, а крупинки сахара полностью не растворятся. Если есть термометр, ориентир – примерно 71 градус. После этого чашу переносят на миксер и взбивают белковую массу на средне-высокой скорости, пока меренга не станет плотной, блестящей и не остынет. Это может занять 5 – 10 минут. Далее насадку меняют на лопатку и постепенно добавляют мягкое сливочное масло кубиками. Сначала крем может выглядеть неоднородным, но его нужно продолжать взбивать – впоследствии он станет гладким. В конце добавляют бузиновый кордиал: по 1 столовой ложке за раз, контролируя вкус и консистенцию крема. Для сборки первый корж кладут на тарелку или подставку для торта. Поверхность прокалывают шпажкой и смазывают бузиновым кордиалом или сиропом. Сверху наносят тонкий слой крема, а по краю делают бортик из крема – он нужен, чтобы лимонный курд не вытекал. В середину выкладывают примерно 3/4 стакана курда. Так же повторяют со вторым коржом. Последний корж кладут сверху, после чего весь торт покрывают тонким слоем крема, чтобы "запечатать" крошки. Торт охлаждают примерно 20 минут. Затем верх и бока покрывают оставшимся кремом. Идеально выравнивать поверхность не нужно – в этом торте хорошо смотрится легкая, немного небрежная текстура. По желанию торт украшают свежими цветами, но стебли нужно изолировать флористической лентой, чтобы они не касались десерта напрямую.

