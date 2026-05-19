Интерес к меню до сих пор вполне ожидаем. Меган еще до знакомства с Гарри вела лайфстайл-блог The Tig, в котором много писала о еде, путешествиях и стиле жизни. Также герцогиня и сейчас любит делится советами и рецептами. Поэтому от пары ждали не просто классического банкета, а продуманного меню с хорошим вкусом и легким современным настроением, сообщает 24 Канал.

Что ели гости на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл?

По данным Harper's Bazaar, первый прием состоялся в полдень в Виндзорском замке. Его принимала королева Елизавета II. Формат был более легким и менее официальным, чем классический ужин за столом: гостям подавали канапе и небольшие блюда, которые удобно есть стоя.

Это позволяло молодоженам спокойно перемещаться между приглашенными и общаться с ними без жесткой банкетной посадки. В меню дневного приема были блюда с выразительным британским акцентом.

Гостям подавали шотландских лангустинов, завернутых в копченый лосось, с цитрусовым крем-фрешем; английскую спаржу на гриле с камберлендской ветчиной; панакоту из зеленого горошка с перепелиными яйцами и лимонной вербеной. Также среди закусок были тартар из томатов старинных сортов с базиликом и бальзамическими жемчужинами, курица в легком пряном йогуртовом соусе с печеным абрикосом, крокеты из виндзорской ягнятины конфи, печеные овощи и луковый джем.

Что ели и пили на королевской свадьбе

Меган Маркл Отдельно подавали более сытные блюда в небольших порционных мисках. Среди них – фрикасе из курицы свободного выгула с морщинками и молодым луком-пореем, ризотто с горошком и мятой, трюфельным маслом и пармезановыми чипсами, а также свиную грудинку, которую медленно запекали в течение десяти часов.

К ней добавляли яблочное пюре и хрустящую корочку. Сладкая часть тоже была очень продуманной. Главным десертом стал лимонный торт с бузиной. Его подали не в слишком формальном стиле: ярусы были будто разделены, покрыты масляным кремом и украшены живыми цветами.

Почему ужин для самых близких был еще более изысканным?

Вечером празднование продолжилось во Фрогмор-хаус загородной резиденции королевской семьи. Этот прием уже принимали принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз. Формат был более камерным: если на дневном ланче в Виндзорском замке были около 600 гостей, то на вечернюю часть пригласили примерно 200 человек, пишет BBC.

За кухню отвечал королевский шеф Марк Фланаган. Меню строили вокруг сезонных продуктов из владений королевы – в частности спаржи, горошка и томатов.

В день свадьбы не было никаких экспериментов – только проверенное, испытанное и преимущественно классика,
– объяснял шеф-повар.

Это хорошо передает настроение всего меню. Оно было не о риске, а о качестве, сезонность и уверенные сочетания. Для королевской свадьбы это вполне логично: блюдо может быть современным, но оно должно безупречно сработать для сотен гостей.

Расходы на основные элементы свадьбы, в частности еду и напитки, взяла на себя королевская семья. И хотя меню не было показательно роскошным, оно было изысканным, сезонным и очень точно собранным под атмосферу весенней королевской свадьбы.

Как приготовить торт в стиле Герцогов Сассекских?

Лимонные коржи с бузиной, настоянные на лимонном курда и кремом из бузины – это очень необычный и особенный торт, пишет Liv for cake.

Сколько бузины добавлять к крему – зависит от вашего вкуса. Мне кажется, что аромат достаточно едва заметен, но некоторым может показаться чрезмерным. Сколько бы вы не добавляли, делайте это медленно (по 1 столовой ложке за раз) и останавливайтесь, если чувствуете, что влияете на текстуру крема,
– отмечает кондитер Оливия Лив.

Лимонный торт с бузиной

  • Время: 1,5 часа
  • Порций: 6

Ингредиенты:
Для лимонных коржей:
– 400 граммов пшеничной муки;
– 1 столовая ложка разрыхлителя;
– 3/4 чайной ложки соли;
– 250 граммов сливочного масла комнатной температуры;
– 1 столовая ложка лимонной цедры;
– 400 граммов сахара;
– 4 больших яйца комнатной температуры;
– 2 чайные ложки ванильного экстракта;
– 160 миллилитров молока комнатной температуры;
– 80 миллилитров свежего лимонного сока.
Для лимонного курда:
– 4 больших яйца;
– 200 граммов сахара;
– 120 миллилитров свежего лимонного сока;
– 1 столовая ложка лимонной цедры;
– 85 граммов сливочного масла, нарезанного кубиками.
Для бузинового крема:
– 6 больших яичных белков;
– 400 граммов сахара;
– 680 граммов сливочного масла комнатной температуры;
– 2 – 4 столовые ложки бузинового кордиала по вкусу.

Приготовление:

  1. Духовку разогревают до 180 градусов. Три круглые формы диаметром примерно 20 сантиметров смазывают маслом, присыпают мукой и застилают дно пергаментом.
  2. В отдельной миске смешивают муку, разрыхлитель и соль, чтобы сухие ингредиенты равномерно распределились.
  3. Мягкое сливочное масло взбивают вместе с лимонной цедрой до гладкости.
  4. Затем добавляют сахар и продолжают взбивать несколько минут, пока масса не станет светлее и пышнее.
  5. Яйца вводят по одному, каждый раз хорошо перемешивая тесто.
  6. После этого добавляют ванильный экстракт. Далее в тесто поочередно вводят сухую смесь, молоко и лимонный сок.
  7. Начинать и завершать нужно именно мучной смесью: часть муки, часть молока с лимонным соком, снова мука, снова жидкость и в конце остальная мука. После каждого добавления тесто перемешивают только до однородности, чтобы коржи остались нежными.
  8. Готовое тесто равномерно распределяют между тремя формами, верх разравнивают. Коржи выпекают примерно 35 минут – до момента, когда деревянная шпажка, вставленная в центр, выходит почти сухой.
  9. После выпекания коржи оставляют в формах на 10 минут, а затем перекладывают на решетку и полностью охлаждают. Для лимонного курда яйца и сахар соединяют в небольшой кастрюле и хорошо размешивают венчиком.
  10. Добавляют лимонный сок, цедру и кубики сливочного масла.
  11. Смесь готовят на средне-низком огне, постоянно помешивая, пока она не загустеет и не начнет покрывать ложку плотным слоем.
  12. Готовый курд перекладывают в стеклянную миску, накрывают пищевой пленкой так, чтобы она касалась поверхности крема, и ставят в холодильник примерно на 3 часа. Должно получиться около 2 стаканов курда.
  13. Для крема белки и сахар кладут в чашу миксера и перемешивают. Затем чашу ставят над кастрюлей с небольшим количеством едва кипящей воды. Смесь постоянно помешивают, пока она не станет горячей, а крупинки сахара полностью не растворятся. Если есть термометр, ориентир – примерно 71 градус.
  14. После этого чашу переносят на миксер и взбивают белковую массу на средне-высокой скорости, пока меренга не станет плотной, блестящей и не остынет.
  15. Это может занять 5 – 10 минут. Далее насадку меняют на лопатку и постепенно добавляют мягкое сливочное масло кубиками. Сначала крем может выглядеть неоднородным, но его нужно продолжать взбивать – впоследствии он станет гладким.
  16. В конце добавляют бузиновый кордиал: по 1 столовой ложке за раз, контролируя вкус и консистенцию крема.
  17. Для сборки первый корж кладут на тарелку или подставку для торта. Поверхность прокалывают шпажкой и смазывают бузиновым кордиалом или сиропом.
  18. Сверху наносят тонкий слой крема, а по краю делают бортик из крема – он нужен, чтобы лимонный курд не вытекал. В середину выкладывают примерно 3/4 стакана курда. Так же повторяют со вторым коржом.
  19. Последний корж кладут сверху, после чего весь торт покрывают тонким слоем крема, чтобы "запечатать" крошки.
  20. Торт охлаждают примерно 20 минут. Затем верх и бока покрывают оставшимся кремом. Идеально выравнивать поверхность не нужно – в этом торте хорошо смотрится легкая, немного небрежная текстура.
  21. По желанию торт украшают свежими цветами, но стебли нужно изолировать флористической лентой, чтобы они не касались десерта напрямую.

