Інтерес до меню досі є цілком очікуваним. Меган ще до знайомства з Гаррі вела лайфстайл-блог The Tig, у якому багато писала про їжу, подорожі та стиль життя. Також герцогиня і зараз любить ділиться порадами та рецептами. Тож від пари чекали не просто класичного банкету, а продуманого меню з гарним смаком і легким сучасним настроєм, повідомляє 24 Канал.

Що їли гості на весіллі принца Гаррі та Меган Маркл?

За даними Harper’s Bazaar, перший прийом відбувся опівдні у Віндзорському замку. Його приймала королева Єлизавета II. Формат був легшим і менш офіційним, ніж класична вечеря за столом: гостям подавали канапе та невеликі страви, які зручно їсти стоячи.

Це дозволяло молодятам спокійно переміщатися між запрошеними й спілкуватися з ними без жорсткої банкетної посадки. У меню денного прийому були страви з виразним британським акцентом.

Гостям подавали шотландських лангустинів, загорнутих у копчений лосось, із цитрусовим крем-фрешем; англійську спаржу на грилі з камберлендською шинкою; панакоту із зеленого горошку з перепелиними яйцями та лимонною вербеною. Також серед закусок були тартар із томатів старовинних сортів із базиліком і бальзамічними перлинами, курка в легкому пряному йогуртовому соусі з печеним абрикосом, крокети з віндзорської ягнятини конфі, печені овочі та цибулевий джем.

Бенкет в честь особливого дня / Колаж 24 Каналу з Instagram Меган Маркл

Меган Маркл Окремо подавали ситніші страви у невеликих порційних мисках. Серед них – фрикасе з курки вільного вигулу зі зморшками та молодою цибулею-пореєм, різото з горошком і м’ятою, трюфельною олією та пармезановими чипсами, а також свинячу грудинку, яку повільно запікали протягом десяти годин.

До неї додавали яблучне пюре та хрустку скоринку. Солодка частина теж була дуже продуманою. Головним десертом став лимонний торт із бузиною. Його подали не в надто формальному стилі: яруси були ніби розділені, вкриті масляним кремом і прикрашені живими квітами.

Чому вечеря для найближчих була ще вишуканішою?

Увечері святкування продовжилося у Фрогмор-хаус заміській резиденції королівської сім'ї. Цей прийом уже приймали принц Чарльз і Камілла Паркер-Боулз. Формат був камернішим: якщо на денному ланчі у Віндзорському замку були близько 600 гостей, то на вечірню частину запросили приблизно 200 людей, пише BBC.

Ось так виглядало святкування для найближчих / Фото Instagram Меган Маркл

За кухню відповідав королівський шеф Марк Фланаган. Меню будували навколо сезонних продуктів із володінь королеви – зокрема спаржі, горошку та томатів.

У день весілля не було жодних експериментів – лише перевірене, випробуване й переважно класика,

– пояснював шеф-кухар.

Це добре передає настрій усього меню. Воно було не про ризик, а про якість, сезонність і впевнені поєднання. Для королівського весілля це цілком логічно: страва може бути сучасною, але вона має бездоганно спрацювати для сотень гостей.

Витрати на основні елементи весілля, зокрема їжу й напої, взяла на себе королівська родина. І хоча меню не було показово розкішним, воно було вишуканим, сезонним і дуже точно зібраним під атмосферу весняного королівського весілля.

Як приготувати торт у стилі Герцогів Сассекських?

Лимонні коржі з бузиною, настояні на лимонному курду та кремом з бузини – це дуже незвичний та особливий торт, пише Liv for cake.

Скільки бузини додавати до крему – залежить від вашого смаку. Мені здається, що аромат досить ледь помітний, але деяким може здатися надмірним. Скільки б ви не додавали, робіть це повільно (по 1 столовій ложці за раз) і зупиняйтеся, якщо відчуваєте, що впливаєте на текстуру крему,

– зазначає кондитерка Олівія Лів.

Лимонний торт із бузиною

Час : 1,5 години

: 1,5 години Порцій: 6

Інгредієнти:

Для лимонних коржів:

– 400 грамів пшеничного борошна;

– 1 столова ложка розпушувача;

– 3/4 чайної ложки солі;

– 250 грамів вершкового масла кімнатної температури;

– 1 столова ложка лимонної цедри;

– 400 грамів цукру;

– 4 великі яйця кімнатної температури;

– 2 чайні ложки ванільного екстракту;

– 160 мілілітрів молока кімнатної температури;

– 80 мілілітрів свіжого лимонного соку.

Для лимонного курду:

– 4 великі яйця;

– 200 грамів цукру;

– 120 мілілітрів свіжого лимонного соку;

– 1 столова ложка лимонної цедри;

– 85 грамів вершкового масла, нарізаного кубиками.

Для бузинового крему:

– 6 великих яєчних білків;

– 400 грамів цукру;

– 680 грамів вершкового масла кімнатної температури;

– 2 – 4 столові ложки бузинового кордіалу до смаку.

Приготування:

Духовку розігрівають до 180 градусів. Три круглі форми діаметром приблизно 20 сантиметрів змащують маслом, присипають борошном і застеляють дно пергаментом. В окремій мисці змішують борошно, розпушувач і сіль, щоб сухі інгредієнти рівномірно розподілилися. М’яке вершкове масло збивають разом із лимонною цедрою до гладкості. Потім додають цукор і продовжують збивати кілька хвилин, поки маса не стане світлішою та пишнішою. Яйця вводять по одному, щоразу добре перемішуючи тісто. Після цього додають ванільний екстракт. Далі в тісто по черзі вводять суху суміш, молоко та лимонний сік. Починати й завершувати потрібно саме борошняною сумішшю: частина борошна, частина молока з лимонним соком, знову борошно, знову рідина і наприкінці решта борошна. Після кожного додавання тісто перемішують лише до однорідності, щоб коржі залишилися ніжними. Готове тісто рівномірно розподіляють між трьома формами, верх розрівнюють. Коржі випікають приблизно 35 хвилин – до моменту, коли дерев’яна шпажка, вставлена в центр, виходить майже сухою. Після випікання коржі залишають у формах на 10 хвилин, а потім перекладають на решітку й повністю охолоджують. Для лимонного курду яйця та цукор з’єднують у невеликій каструлі й добре розмішують вінчиком. Додають лимонний сік, цедру та кубики вершкового масла. Суміш готують на середньо-низькому вогні, постійно помішуючи, поки вона не загусне й не почне вкривати ложку щільним шаром. Готовий курд перекладають у скляну миску, накривають харчовою плівкою так, щоб вона торкалася поверхні крему, і ставлять у холодильник приблизно на 3 години. Має вийти близько 2 склянок курду. Для крему білки та цукор кладуть у чашу міксера й перемішують. Потім чашу ставлять над каструлею з невеликою кількістю ледь киплячої води. Суміш постійно помішують, поки вона не стане гарячою, а крупинки цукру повністю не розчиняться. Якщо є термометр, орієнтир – приблизно 71 градус. Після цього чашу переносять на міксер і збивають білкову масу на середньо-високій швидкості, доки меренга не стане щільною, блискучою й не охолоне. Це може зайняти 5 – 10 хвилин. Далі насадку змінюють на лопатку й поступово додають м’яке вершкове масло кубиками. Спершу крем може виглядати неоднорідним, але його потрібно продовжувати збивати – згодом він стане гладким. Наприкінці додають бузиновий кордіал: по 1 столовій ложці за раз, контролюючи смак і консистенцію крему. Для збирання перший корж кладуть на тарілку або підставку для торта. Поверхню проколюють шпажкою і змащують бузиновим кордіалом або сиропом. Зверху наносять тонкий шар крему, а по краю роблять бортик із крему – він потрібен, щоб лимонний курд не витікав. У середину викладають приблизно 3/4 склянки курду. Так само повторюють із другим коржем. Останній корж кладуть зверху, після чого весь торт покривають тонким шаром крему, щоб "запечатати" крихти. Торт охолоджують приблизно 20 хвилин. Потім верх і боки покривають рештою крему. Ідеально вирівнювати поверхню не потрібно – у цьому торті гарно виглядає легка, трохи недбала текстура. За бажанням торт прикрашають свіжими квітами, але стебла потрібно ізолювати флористичною стрічкою, щоб вони не торкалися десерту напряму.

