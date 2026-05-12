Саме сніданок тут найцікавіший. Діана могла починати день із кави без молока й цукру, апельсинового соку, рожевого грейпфрута та запеченої квасолі – поєднання незвичне для нас, але цілком зрозуміле в британській традиції.

Що любила їсти принцеса Діана?

Загалом її смаки були доволі стриманими: багато овочів, легкі страви, фаршировані перці, баклажани й навіть борщ, який її шеф згадував серед улюблених, пише Tasting Table. Однією з незвичних улюблених страв Діани називають томатний мус.

Королева людських сердець і її смак у їжі / Фото Getty Images

Страва була легкою: томати, знежирений вершковий сир або сметана, курячий бульйон, зелень і спеції. Іноді до неї подавали хвости лобстера, але сам мус залишався доволі стриманим варіантом для тих днів, коли не хотілося важкої їжі.

Діана справді уважно ставилася до щоденного харчування. Вона часто обирала овочеві страви, а фаршировані перці були серед її фаворитів.

Колишній королівський шеф-кухар Даррен Макгрейді, який працював на Діану в Кенсінгтонському палаці зазначав, що покійна королівська особа насолоджувалася картоплею, запеченою в мундирі, з деякими ситними начинками.

Я знаю, що принцеса Діана її любила. Незважаючи на всю розкішну їжу, до якої вона мала доступ, одним із її улюблених способів їсти картоплю, запечену в мундирі, була з печеною квасолею та сиром! Вона це обожнювала,

– каже він.

Попри любов до легшого меню, Діана не відмовлялася від улюблених ласощів. Її улюбленим десертом називають – британський пудинг із хліба, масла, молока та яєць. Вона їла його нечасто й невеликими порціями, переважно тоді, коли була разом із синами Вільямом і Гаррі.

Були в її меню й несподівані продукти. Діана любила лічі й могла їсти його цілими мисками. Також цікавилася овочевими соками ще до того, як це стало масовим трендом. І все ж її харчування не було лише про суворі обмеження.

Діана могла замовити ягня з м’ятою, печінку з цибулею або Eggs Suzette – страву з печеної картоплі, шпинату, яйця пашот і невеликої кількості голландського соусу. Її меню виглядало дуже людським: трохи дисципліни, багато овочів, прості сніданки й кілька улюблених страв, які вона дозволяла собі для настрою.

Як приготувати сніданок у стилі принцеси Діани?

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 250 грамів цільнозернових вівсяних пластівців;

– 250 мілілітрів свіжовичавленого апельсинового соку;

– 230 грамів грецького йогурту;

– 80 грамів волоських горіхів;

– 125 грамів лохини;

– 15 грамів меду;

– 1 яблуко;

– 5 мілілітрів лимонного соку.

Приготування:

Для цього сніданку використовуйте саме цільнозернові вівсяні пластівці, які потребують довшого варіння, адже вони проходять мінімальну обробку та містять більше клітковини. Увечері змішайте вівсянку зі свіжовичавленим апельсиновим соком. Миску накрийте харчовою плівкою або кришкою та поставте в холодильник на ніч. За цей час пластівці добре набухнуть і вберуть майже всю рідину. Вранці натріть яблуко разом зі шкіркою на великій тертці та додайте до вівсянки. Потім викладіть грецький йогурт, влийте лимонний сік і додайте мед. Якщо любите більш солодкий смак, кількість меду можна трохи збільшити. Волоські горіхи злегка підсушіть, частину поламайте руками й перемішайте з вівсянкою, а трохи залиште для подачі. Так само частину лохини додайте всередину, а рештою прикрасьте готовий сніданок зверху. За бажанням лохину можна замінити іншими ягодами або взагалі обійтися без неї – страва все одно виходить дуже смачною. Сніданок має приємний цитрусовий аромат, добре насичує та чудово підходить для ранкового прийому їжі.

Яку українську страву любила їсти Діана?

Принцесу Діану рідко пов’язують з українською кухнею, але одна страва з України все ж була серед її улюблених, інформує Yahoo. Йдеться про борщ. Про це свого часу розповідав її особистий шеф Даррен Макґрейді.

Борщ у британській пресі часто називають просто beetroot soup – буряковим супом. Але для українців ця страва давно значить значно більше, ніж просто суп із буряка. Цікаво, що саме його Діана згадувала серед своїх улюблених страв, попри те, що могла дозволити собі практично будь-яку кухню світу.

