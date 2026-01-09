Салат не потребує додаткових зусиль чи якихось дорогих інгредієнтів, пише 24 Канал з посиланням на "Господиньку". Більшість продуктів можна знайти у холодильнику.

Читайте також Лише 4 інгредієнти: рецепт простого салату, який стане улюбленим

Як швидко приготувати салат "Родина"?

Інгредієнти:

1 свіжий огірок;

3 варені яйця;

300 грамів крабових паличок;

330 грамів консервованої кукурудзи;

150 грамів твердого сиру;

Зелена цибуля;

Сіль, перець, майонез.

Спосіб приготування:

Огірок треба нарізати кубиками. Варені яйця також треба нарізати такого ж розміру, як огірки, щоб всі інгредієнти були однакового розміру. Далі нарізаються крабові палички, які додаються до огірків та яйця. Наступним кроком є додавання кукурудзи. Її треба процідити від зайвої рідини, а тоді всипати до всіх інших інгредієнтів.



Смачний та простий рецепт / Фото "Господинька"

Наприкінці шматочок твердого сиру потрібно дрібно натерти. Його смак додасть салату ніжної нотки. Після цього треба нарізати кілька пір’їнок зеленої цибулі, щоб салат набув особливого смаку. На фіналі лише треба посолити, поперчити й додати майонез.

Салат є ситним завдяки яйцям та сиру, крабові палички додають свіжий морський смак, а зелена цибулька – освіжає. Цей салат можна приготувати не лише для сім’ї, але й для гостей, які завітають в гості.

Що ще цікавого можна приготувати?