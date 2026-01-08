Якщо вдома є мінімум продуктів – цей салат для вас, пише 24 Канал з посиланням на "Господиньку". Склад дуже простий, а повторити рецепт досить просто.

Читайте також Не обов'язково ікра: канапки з авокадо і гранатом, які зроблять свято незабутнім

Як приготувати легкий салат?

Інгредієнти:

  • 500 грамів свинини;

  • 1 цибуля;

  • 1 морква;

  • 3 солоних огірки;

  • Майонез;

  • Сіль, перець.

Для варіння свинини:

  • М’ясо;

  • 2 літри води;

  • 1,5 столової ложки солі;

  • 1/3 чайної ложки перцю горошком;

  • 2 штуки лаврового листя;

  • Цибуля;

  • 100 грамів моркви.

Спосіб приготування:

Спочатку потрібно приготувати свинину. У каструлю залиту водою треба додати сіль, чорний перець горошком, лавровий лист, цілу цибулю та моркву. М’ясо потрібно проварити годину, а тоді залишити, щоб воно охолонуло.

Далі розігрійте олію на сковорідці й обсмажте до прозорості дрібно порізану цибулю. Додайте терту моркву на терці й обсмажте кілька хвилин, а після цього посоліть та поперчіть. Засмажку треба охолодити в мисці.

Охолоджену свинину наріжте смужками й додайте нарізаний на соломку огірок. Після цього треба додати охолоджену засмажку та майонез. За потреби все ще раз можна приправити сіллю та перцем й прикрасити гілочкою кропу чи петрушки.

Якщо ви любите салати з простих інгредієнтів, то рекомендуємо повторити фінський вінегрет, який перетворює звичайний салат на справжній кулінарний шедевр, пише Shuba. Готується салат з буряка, картоплі, моркви, цибулі, огірка та яблука.

Які ще є прості рецепти?

  • Хумус – це близькосхідна закуска із нуту, яка є смачною та корисною завдяки високому вмісту білка. Для приготування хумусу використовують нут, лимон, часник, базилік, в'ялені помідори, оливкову олію, воду, пасту тахіні, сіль, перець та солодку паприку.

  • Салат з простих інгредієнтів є чудовою ідеєю для легкої вечері. Яйця, броколі та сир роблять його дуже ситним.