Якщо вдома є мінімум продуктів – цей салат для вас, пише 24 Канал з посиланням на "Господиньку". Склад дуже простий, а повторити рецепт досить просто.

Як приготувати легкий салат?

Інгредієнти:

500 грамів свинини;

1 цибуля;

1 морква;

3 солоних огірки;

Майонез;

Сіль, перець.

Для варіння свинини:

М’ясо;

2 літри води;

1,5 столової ложки солі;

1/3 чайної ложки перцю горошком;

2 штуки лаврового листя;

Цибуля;

100 грамів моркви.

Спосіб приготування:

Спочатку потрібно приготувати свинину. У каструлю залиту водою треба додати сіль, чорний перець горошком, лавровий лист, цілу цибулю та моркву. М’ясо потрібно проварити годину, а тоді залишити, щоб воно охолонуло.

Далі розігрійте олію на сковорідці й обсмажте до прозорості дрібно порізану цибулю. Додайте терту моркву на терці й обсмажте кілька хвилин, а після цього посоліть та поперчіть. Засмажку треба охолодити в мисці.

Охолоджену свинину наріжте смужками й додайте нарізаний на соломку огірок. Після цього треба додати охолоджену засмажку та майонез. За потреби все ще раз можна приправити сіллю та перцем й прикрасити гілочкою кропу чи петрушки.

