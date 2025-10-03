Смачний та ситний салат допоможе набратися сил після важкого дня, не змушуючи довго стояти біля плити. Ви навіть можете зберегти рецепт до свята – він точно зникне зі столу першим, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Fajne gotowanie.

Чим ще смачно заправити салат?



Ви можете урізноманітнити смак інгредієнтів, скориставшись класичною французькою заправкою – олією з невеликою кількістю оцту. Вона смакуватиме ще краще, якщо додати дрібку кмину, розповідає портал Shuba.

Як приготувати ситний салат на вечерю?

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 300 грамів броколі;

– половинка червоної цибулі;

– 3 яйця;

– 4 столові ложки консервованої цибулі;

– 150 мілілітрів натурального йогурту;

– 25 грамів майонезу;

– насіння соняшника;

– 60 грамів сиру фета;

– сіль, перець, лимонний сік, часник, кріп.

Приготування:

Броколі розберіть на невеликі суцвіття. Відваріть капусту до м’якості, попередньо збризнувши її соком лимона. Яйця зваріть на круто. Зубчик часнику очистіть і пропустіть через прес. Змішайте його з йогуртом та майонезом, посоліть і додайте дрібно нарізаний кріп. Червону цибулю наріжте тоненькими півкільцями та з’єднайте з консервованою кукурудзою у великій мисці. Яйця очистіть і наріжте середніми кубиками, додайте їх до цибулі, кукурудзи та броколі. Залийте салат підготовленим соусом, приправте чорним перцем і ретельно перемішайте. На сухій сковороді підрум’яньте соняшникове насіння. Готову страву посипте насінням і подрібненим сиром.

Смачного!

