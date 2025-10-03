Смачний та ситний салат допоможе набратися сил після важкого дня, не змушуючи довго стояти біля плити. Ви навіть можете зберегти рецепт до свята – він точно зникне зі столу першим, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Fajne gotowanie.
Чим ще смачно заправити салат?
Ви можете урізноманітнити смак інгредієнтів, скориставшись класичною французькою заправкою – олією з невеликою кількістю оцту. Вона смакуватиме ще краще, якщо додати дрібку кмину, розповідає портал Shuba.
Як приготувати ситний салат на вечерю?
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 300 грамів броколі;
– половинка червоної цибулі;
– 3 яйця;
– 4 столові ложки консервованої цибулі;
– 150 мілілітрів натурального йогурту;
– 25 грамів майонезу;
– насіння соняшника;
– 60 грамів сиру фета;
– сіль, перець, лимонний сік, часник, кріп.
Приготування:
- Броколі розберіть на невеликі суцвіття. Відваріть капусту до м’якості, попередньо збризнувши її соком лимона.
- Яйця зваріть на круто.
- Зубчик часнику очистіть і пропустіть через прес.
- Змішайте його з йогуртом та майонезом, посоліть і додайте дрібно нарізаний кріп.
- Червону цибулю наріжте тоненькими півкільцями та з’єднайте з консервованою кукурудзою у великій мисці.
- Яйця очистіть і наріжте середніми кубиками, додайте їх до цибулі, кукурудзи та броколі.
- Залийте салат підготовленим соусом, приправте чорним перцем і ретельно перемішайте.
- На сухій сковороді підрум’яньте соняшникове насіння.
- Готову страву посипте насінням і подрібненим сиром.
Смачного!
